La boda de “la chica más linda del mundo” generó confusión en el mundo del espectáculo

30 de junio de 2026 16:58 4 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Lifestyle

Thylane Blondeau empezó en el mundo de la moda desde muy joven. En 2005, cuando era apenas una niña de 4 años, participó en un desfile de Jean Paul Gaultier durante la Semana de la Moda de París. Al año siguiente, una publicación de Vogue Enfants difundió su imagen más allá de los límites de Francia. Enseguida su imagen llamó la atención de la prensa internacional, que en 2007 la presentó como “la niña más linda del mundo”.

Hay una foto suya en particular, despeinada, mirando a cámara, con remera gris, que dio la vuelta al mundo.

La foto más conocida de Thylane Blondeau cuando la llamaron "la chica más linda del mundo"

A los 25 años, Thylane Blondeau volvió a ocupar titulares, esta vez por una noticia personal: su casamiento en París

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Su madre es la exconductora de televisión Véronika Loubry y su padre el exfutbolista Patrick Blondeau, un aguerrido defensor que jugó para numerosos clubes franceses e ingleses.

Su fama temprana también estuvo atravesada por debates sobre los límites de la moda infantil y la exposición de los menores. En 2011, con apenas 10 años, se convirtió en la modelo más joven en posar para Vogue Paris. Aquella producción fotográfica reavivó la discusión internacional sobre la sexualización de niñas en editoriales de moda. El caso fue citado después en debates más amplios en Francia sobre concursos de belleza infantiles, campañas y representaciones “adultizadas” de menores.

Con los años, Thylane buscó dejar atrás esa etiqueta inicial y sostener una carrera propia. Siguió vinculada al mundo de la moda, se convirtió en modelo profesional, trabajó con firmas internacionales y fue representada por agencias como IMG Models. También colaboró con marcas como Dolce & Gabbana y L’Oréal, y construyó una fuerte presencia en redes.

Se convirtió también en empresaria y creó su propia línea de productos capilares, Enalyth. Ella misma protagoniza cada campaña.

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La boda

La ceremonia se realizó el lunes 29 de junio en el ayuntamiento del distrito 16 de París. En las imágenes que Blondeau compartió en sus redes sociales, aparece durante los preparativos, con un vestido blanco de Eva Bouskila, el pelo recogido y un ramo de flores blancas. También mostró la firma del registro, la salida junto a su marido y una postal final a bordo de un Porsche 356 Speedster, con la ciudad como escenario.

Sobre su marido, Benjamin Attal, se sabe que es francés y trabaja en el mundo de la moda. Tiene 25 años y es dueño de una marca a la que llamó Drunk Boyz Corporation. En su cuenta de Instagram, donde tiene 9000 seguidores, comparte sus looks. Está de novio con Thylane desde hace cinco años.

Sin embargo, la identidad de su marido generó una gran confusión en medios de comunicación de todo el mundo. Ben Attal se llama también el hijo de la cantante y actriz Charlotte Gainsbourg, que es nieto de dos leyendas del espectáculo francés: Serge Gainsbourg (actor, cantante, compositor y director) y de Jane Birkin (actriz, cantante e ícono de moda, cuyo nombre inspiró la cartera más famosa de Hermes).

Al dar la noticia de la boda, distintos medios contaron erróneamente que “la chica más linda del mundo” se casó con el nieto de dos leyendas del espectáculo.

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Charlotte Gainsbourg, por supuesto, no estuvo en la ceremonia. El otro Ben Attal, su hijo, se casó en en 2023 con Jordane Crantelle.

Thylane Blondeau y Ben Attal, durante unas vacaciones en Saint-Tropez en 2022

La pareja anunció su compromiso en las redes en marzo de 2026, durante un viaje a Grecia

Thylane Blondeau compartió imágenes de los preparativos antes de la ceremonia civil en París

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Blondeau, durante el maquillaje y peinado previo a su casamiento

La boda tuvo un tono íntimo y elegante. Entre los detalles que más comentados de la boda fue la presencia del perro de la pareja, vestido con un pequeño esmoquin negro. Las fotos, que rápidamente circularon en medios internacionales, mostraron una celebración familiar y sin grandes estridencias.

Uno de los detalles más comentados de la boda fue la presencia del perro de la pareja, vestido con un pequeño esmoquin negro

La noticia llegó pocos meses después de otro anuncio personal. En marzo de este año, la modelo había contado su compromiso durante un viaje a Grecia. Desde entonces, sus millones de seguidores en Instagram siguieron de cerca una historia que volvió a poner su nombre en los titulares, aunque esta vez lejos de aquella exposición infantil que la convirtió en una figura conocida antes incluso de llegar a la adolescencia.

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La pareja celebró su casamiento en el ayuntamiento del distrito 16 de París, en una ceremonia discreta y elegante

Para su boda, Blondeau eligió un vestido blanco de Eva Bouskila, de líneas simples y estilo romántico

Blondeau completó su look de novia con un ramo de flores claras, en sintonía con el estilo delicado de la ceremonia

Casamiento Thylane Blondeau y Benjamin Attal

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Thylane Blondeau y Ben Attal

El momento de la firma, una de las postales que Blondeau compartió de su boda con Ben Attal

La boda de Thylane Blondeau combinó discreción, elegancia parisina y detalles personales

Después de la ceremonia, los recién casados posaron a bordo de un Porsche 356 Speedster, con París como escenario

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El primer desfile de Thylane Blondeau fue para Jean Paul Gaultier, una aparición que marcó el inicio de su vínculo con la moda