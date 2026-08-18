Soñaba con ser estrella de Hollywood, la encontraron descuartizada y 79 años después su crimen todavía es un misterio

La mañana del 15 de enero de 1979, Betty Bersinger caminaba junto a su hija de tres años cuando en un baldío se percató de que había un cuerpo mutilado. En un primer momento pensó que se trataba de un maniquí debido a que el mismo estaba cortado con una línea casi perfecta a la mitad y no contenía rastros de sangre. Horrorizada por la escena, se comunicó con la policía de Los Ángeles, quien con ayuda del FBI, inició una investigación que hasta el día de hoy sigue sin tener respuesta.

Durante un estudio primitivo conocido como Soundphoto, con el que se tomaban huellas de la víctima, el FBI constató que la mujer encontrada era Elizabeth Short, una joven de 22 años que aspiraba a convertirse en una estrella de Hollywood. Cuando la noticia se filtró a los medios, el caso explotó e hizo sumamente mediáticos cada uno de los descubrimientos que salieron a la luz.

Elizabeth fue apodada por la prensa como La Dalia Negra, debido a que la misma semana que su escalofriante asesinato se dio a conocer, se estrenó una película titulada La Dalia Azul, que curiosamente contaba la historia de una joven que desaparecía y era encontrada muerta. Como dato de color, todos los que la conocían siempre recordaban que era usual verla vestida de negro, por lo que la gente comenzó a utilizar aquel apodo para referirse a ella.

Folleto del Departamento de Policía de Los Ángeles sobre Elizabeth Short (Foto: FBI.GOV)

Desde un primer momento, los detectives comprendieron que el autor del crimen era una persona conocedora de técnicas de disección, ya que el cuerpo no solo había sido cortado, sino que posteriormente lavado, drenado y seccionado en partes. Por tal motivo, los primeros sospechosos eran un grupo de estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad del Sur de California.

El 23 de enero, un hombre decidió contactarse con el editor del periódico Los Angeles Examiner manifestándole su preocupación porque un diario de tal talla no estuviera siguiendo de cerca el caso. Por eso, ofreció entregarle evidencias que ayudarían a atrapar al asesino, unas palabras que hicieron temblar al periodista, quien se dio cuenta de que estaba hablando con el verdadero asesino.

Al día siguiente llegó al diario un paquete con el certificado de nacimiento de Elizabeth Short, tarjetas, fotografías, nombres escritos en pedazos de papel, recortes de periódico y una libreta de direcciones con el nombre Mark Hansen en la tapa. Precisamente, aquel sujeto había sido una de los últimos en haber visto viva a la dama.

Fotos policiales y huellas dactilares de Elizabeth Short (Foto: FBI.GOV)

Durante distintos interrogatorios intensos, se conoció que era dueño de un boliche bailable al que había asistido asiduamente Elizabeth en el último mes. Además, su pareja se había hecho muy amiga de la actriz, al punto que la invitó en varias ocasiones a pasar la noche en su casa. También pudo saberse que la libreta era suya, pero que era utilizada por la víctima.

Esto llevó a los investigadores a hacerles entrevistas a todas las personas que aparecían en la agenda, quienes brindaron una versión muy parecida sobre lo que sabían de ella. La habían conocido en la calle o en un bar, luego invitado a salir, pero en cuanto veían que no estaba dispuesta a mantener relaciones sexuales, se marchaban y nunca más la volvían a ver. Solo tres hombres de los mencionados confirmaron que llegaron a ser novios casuales de Short.

Otro de los hombres que también fue acusado fue Robert “Red” Manley, un comerciante de veinticinco años que el 8 de enero -siete días antes del hallazgo del cadáver- había visto a Elizabeth caminar sola de noche. Para intentar brindarle ayuda, detuvo su auto y la llevó a un albergue donde pasaron la noche, pero según su versión no mantuvieron relaciones íntimas. A la mañana siguiente le pidió que la llevase al Hotel Cecil, donde se encontraría con su hermana. Dato que más tarde se reveló que era mentira.

El misterio de Elizabeth Short

Aunque muchos pensaron que él era el asesino, su esposa constató que la noche del 9 de enero pasó la noche con ella; además, superó la prueba del detector de mentiras y posteriormente la inyección del suero de la verdad. Por último, el recepcionista del mencionado hotel dijo haberla visto con vida por última vez el 9 de enero alrededor de las 10 de la noche, cuando cruzó el vestíbulo y salió a la calle, y nunca más regresó.

La dura vida de Elizabeth Short

Elizabeth Short atravesó una infancia marcada por dificultades familiares, problemas de salud y constantes mudanzas. Nació el 29 de julio de 1924 en Massachusetts y creció en las afueras de Boston junto a sus padres y sus cuatro hermanas.

Cuando tenía apenas seis años, su familia sufrió las consecuencias económicas de la Gran Depresión. Su padre, Cleo Short, perdió gran parte de sus ahorros y poco después desapareció, por lo que dejó a su esposa e hijas desamparadas. A las dificultades económicas se sumaron sus problemas respiratorios. Después de atravesar una enfermedad y someterse a una cirugía, los médicos recomendaron que pasara los meses más fríos en un clima cálido.

En 1942 ocurrió algo que cambió nuevamente su historia familiar. Su padre envió una carta a su esposa en la que se disculpaba por su desaparición y explicaba que había comenzado una nueva vida en California. Elizabeth tenía tan solo 18 años cuando decidió viajar para reencontrarse con él. La convivencia duró poco tiempo por distintas diferencias y a comienzos de 1943 volvió a marcharse.

El funeral de Elizabeth Short (Foto: AP/Oakland Tribune

Ese mismo año se instaló en Santa Bárbara, donde fue detenida por consumir alcohol y ser menor de edad. Las autoridades terminaron enviándola nuevamente con su madre. Tiempo después regresó a Florida y finalmente volvió a California.

Para entonces, Short tenía un objetivo: instalarse en Los Ángeles e intentar abrirse camino en el ambiente de Hollywood. Como tantas jóvenes que llegaban a la ciudad atraídas por la industria cinematográfica, soñaba con convertirse en actriz. Sin embargo, no existen registros de que haya conseguido papeles importantes ni desarrollado una carrera cinematográfica antes de morir.

Incluso después del hallazgo, la tragedia familiar continuó. Su padre llegó a estar bajo la mirada de los investigadores debido a que vivía cerca del lugar donde apareció el cuerpo, aunque no fue acusado del asesinato. Según los relatos de la época, aseguró que llevaba años sin mantener contacto con su hija.

Fue entonces que su madre, Phoebe Short, tuvo que viajar desde la otra punta del país para reconocer el cuerpo. Elizabeth Short fue finalmente enterrada en el cementerio Mountain View de Oakland, California. Años más tarde, su mamá se mudó definitivamente a la ciudad para permanecer cerca de la tumba de su hija, con el deseo de que algún día la policía reanude el caso y encuentre a su asesino.

Aunque ella nunca llegó a ser conocida como actriz ni debutar en la gran pantalla, su historia quedó retratada en películas, libros y hasta en uno de los capítulos de la famosa serie American Horror Story.