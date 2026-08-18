Miriam, camionera argentina en Europa: “Estoy 24 días en la ruta y solo dos en casa”

La vida en las rutas exige una disciplina inflexible, largas jornadas al volante y semanas enteras lejos de casa. Miriam, una joven oriunda de Argentina que decidió emigrar a España para trabajar en el rubro del transporte internacional de cargas, conoce este ritmo al detalle. Su labor diaria la lleva a cruzar fronteras hacia países como Francia, Italia, Alemania o Polonia, trayectos en los que pasa periodos prolongados arriba de su vehículo antes de volver a pisar su hogar.

Miriam, una joven oriunda de Argentina que decidió emigrar a España para trabajar en el rubro del transporte internacional de carga (Foto: Instagram/@lachicacamionera)

A través de su cuenta de Instagram @lachicacamionera, la mujer cuenta la realidad de su profesión sin vueltas. En uno de sus recientes posteos, reveló cómo es la distribución de sus jornadas durante el año y el impacto que esto provoca en su vida personal. “Estoy 22 o 24 días fuera. Cuando vuelvo a casa, solo estoy 3 o 4 días con suerte si es temporada baja; si no, son dos días no más”, dijo, lo que causó asombro entre sus seguidores, quienes dieron cuenta de la exigencia logística detrás de cada viaje.

La brevedad de sus estadías en su casa la obliga a optimizar el tiempo. Según explicó en sus videos, esos pocos días de descanso los reparte entre la visita a sus seres queridos, el descanso necesario tras semanas de conducción y la preparación exhaustiva de todo el equipamiento para la siguiente salida a la ruta.

La mujer compartió su experiencia trabajando como camionera (Foto: Captura Instagram/@lachicacamionera)

Logística, viandas y la organización a bordo

Para no desperdiciar horas valiosas durante los días de franco ni entorpecer los horarios de trayecto, Miriam diseñó un sistema de organización estricto dentro de la cabina. Una de sus prioridades principales es la alimentación, un aspecto clave para mantener la salud y el rendimiento en trayectos tan largos.

En lugar de detener la marcha a cocinar en los paradores o dentro del propio camión —algo que considera incómodo y poco eficiente para su descanso—, Mirian prefiere resolver las compras en el supermercado de manera anticipada. A raíz de esto es que prepara hasta 40 viandas caseras antes de salir y las almacena en un congelador especial de 55 litros; mientras que en la ruta solo elabora preparaciones simples como panqueques. A esto suma un organizador donde guarda productos no perecederos como avena, servilletas y elementos de higiene personal.

Miriam es argentina y emigró a Europa para conducir camiones

Más allá del manejo del camión, el oficio involucra tareas complejas como la carga y descarga de la mercadería, la limpieza del tráiler y el cumplimiento de estrictos calendarios de entrega. A esto se le suman los retos cotidianos, entre los que destacan la búsqueda de instalaciones adecuadas para ducharse y la barrera del idioma al cruzar las fronteras.

En este sentido, la joven resaltó que el inglés resulta una herramienta fundamental para resolver imprevistos en cualquier país de la región, ya que el uso exclusivo de traductores automáticos suele generar demoras o malos entendidos.

Con sus publicaciones, Miriam no solo busca transparentar los sacrificios de su trabajo, sino también impulsar a más mujeres a sumarse al transporte pesado. Con la meta fija en perfeccionar su labor día a día, la joven demuestra que la determinación es el motor principal para conquistar nuevas metas en el exterior.