La cruda advertencia de una maestra a los padres de sus alumnos: “Sé todo lo que pasa en su casa”

Los niños son un libro abierto y, en muchas ocasiones, su inocencia los lleva a no tener filtro en lo que dicen. Así lo reveló una docente infantil, Marisel Hileiro, quien trabaja en Puerto Rico impartiendo clases de inglés a chicos y, además, utiliza el humor para educar a los más pequeños y a sus familias a través de las redes sociales. En esta ocasión, la maestra recordó, a través de un video que fue publicado en su perfil de Facebook, que llegó la hora de entregar el boletín de notas a los padres de sus alumnos, e hizo una firme advertencia: “Sé todo lo que pasa en su casa”.

“Mañana se reparten las notas. Para mí, es un día muy emocionante, porque voy a conocer a algunos de mis best friends”, señaló la docente en un clip. Y siguió: “Quizá no lo sabe, papá, pero usted y yo somos mejores amigos. Yo sé todo lo que pasa en su casa: lo que come y lo que no, con quién peleó, si la vecina le habla o no...”. Incluso llevó esa advertencia un paso más allá, y sentenció: “Sé cuando llegó tarde por ver Netflix y me dijo que fue la goma [del auto], o cuando se fue de vacaciones y me dijo que estaba enfermo. Yo lo sé todo”.

La cruda advertencia de una maestra a los padres de sus alumnos

Marisel trabaja como docente de chicos desde hace más de 20 años y, con un toque de humor, pidió a los padres de sus alumnos que dejaran atrás las excusas más cotidianas. “No me diga que el nene se lo sabía, cuando no era así. No me diga que estudió en casa, porque yo abro la libreta y sé cuando usted no lo hace. No hagan esto, porque me voy a ofender”, señaló.

De todos modos, más allá de estas alertas, la docente aseguró que sus revelaciones están a salvo con ella: “Nosotros somos mejores amigos y nos guardamos secretos, así que mañana vaya sonriendo, porque yo soy la persona en su vida más importante después de sus hijos. Soy una tumba que le guarda todos sus secretos”, bromeó.

Educar a través del humor

La particular forma de educar de Hileiro se volvió viral a través de las redes sociales. “Hay un mundo de tanta depresión y de tanta ansiedad, que yo creo que no hay mejor tema que el humor para combatirlos”, expresó la docente en diálogo con Viva la tarde, un programa de televisión emitido en Puerto Rico.

Marisel es también la autora del libro Cuéntame las pecas: un cuento sobre el bullying, mediante el cual visibilizó la discriminación que sufren los más chicos por su origen o apariencia. “Veo tanto tema negativo en el ambiente, que todos necesitamos alegría, desde los padres hasta los alumnos y los maestros”, resalto.

La profesional concluyó con un tierno mensaje en el que dijo que habla con los chicos “de cualquier tema” y contó que escribe todas las anécdotas que vive con ellos, fiel a su convicción de que “los niños y sus ocurrencias nos mantienen vivos”.

