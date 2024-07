La emoción de Eduardo Costantini en la presentación de la sala homenaje a Ricardo Esteves en el Malba: “Él me enseño todo”

Ricardo Esteves (h) fue el encargado de leer las palabras de su padre, ausente, en agradecimiento a Eduardo Costantini y al Malba. "Cuando hace tres semanas, en el Sanatorio Otamendi, me hablaste de tu intención de nominar una sala con mi nombre, me cayó tan de sorpresa que no me percaté de todo lo que significaba y no te lo agradecí con el énfasis que merecía. Es un gran gesto de desprendimiento y generosidad. Hoy te lo digo, ¡GRACIAS! CON MAYÚSCULAS"

