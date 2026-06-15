Este es el truco definitivo para desinfectar tu casa con cubitos de vinagre congelados

Este simple truco se ha vuelto tendencia por su efectividad en la limpieza del hogar. Esto permite llegar a zonas que son más difíciles de alcanzar sin la necesidad de utilizar productos químicos o mucho esfuerzo.

El vinagre blanco, por su porcentaje de ácido acético que oscila entre el 5% y el 8% según estudios de la American Chemical Society, es uno de los productos más utilizados para la limpieza, pues es un limpiador natural que ayuda a desengrasar, eliminar olores y aflojar las manchas.

Esta técnica no es solo una moda pasajera; es una estrategia mecánica y química sumamente inteligente para limpiar las zonas más difíciles del hogar, eliminar malos olores y arrancar la grasa acumulada sin gastar en costosos productos químicos ni dañar el medio ambiente.

Los expertos en limpieza prefieren congelar el vinagre para facilitar su uso en lugares de poco acceso, donde se acumula la grasa y es difícil de remover.

Estos cubos congelados son ideales para que hagan efecto mientras se descongelan, pues la suciedad adherida se irá desprendiendo más fácilmente.

Luego, es recomendable limpiar como de costumbre, esta vez sin tanto esfuerzo.

Beneficios de limpiar con vinagre congelado

Desnaturalizar grasas: Rompe las moléculas de lípidos y aceites pegados.

Rompe las moléculas de lípidos y aceites pegados. Neutralizar olores alcalinos: Elimina los olores residuales de pescados, mariscos o descomposición debido a su pH ácido.

Elimina los olores residuales de pescados, mariscos o descomposición debido a su pH ácido. Disolver el sarro: Actúa eficazmente contra los depósitos de carbonato de calcio (cal) generados por el agua dura.

¿En qué lugares se recomienda utilizar?

Piletas de la cocina: Se puede dejar estratégicamente en lugares donde se concentran los olores o la suciedad

Se puede dejar estratégicamente en lugares donde se concentran los olores o la suciedad Heladera: Ayuda a eliminar olores persistentes y remueve el sarro acumulado

Ayuda a eliminar olores persistentes y remueve el sarro acumulado Canasta de basura: Reduce olores fuertes y mejora la higiene

Reduce olores fuertes y mejora la higiene Superficies con grasa: Ayuda a ablandar suciedad acumulada

Por Álvaro Richard Real Martínez