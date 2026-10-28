La exfutbolista italiana que se mudó a Buenos Aires para ser actriz: cómo tomó la decisión y su relación con el mate

Bianca Zero aterrizó en Buenos Aires casi por casualidad, impulsada por un llamado inesperado de Disney para integrar el elenco de la serie juvenil Once. La joven genovesa, quien combinaba su pasión por el entrenamiento físico con su carrera futbolística en Italia, nunca imaginó que una audición a distancia cambiaría su vida para siempre.

Sin hablar una palabra de español, la actriz aceptó el desafío y logró aprender el idioma en apenas un mes, adoptando hoy una tonada porteña natural que sorprende a quienes la conocen. Su llegada marcó el inicio de un vínculo profundo con la cultura local.

Bianca intentando preparar un mate - @_biancazero_

La decisión de instalarse definitivamente a principios de 2026 surgió tras una crisis personal en su país de origen. “No me sentía feliz allá. Sentía que había algo pendiente y necesitaba sacarme la duda con Argentina. Este país siempre me llamaba. Pasaron algunos episodios en Italia; lo tomé como señales y dije: Tengo 28 años, si no lo pruebo ahora, capaz no lo hago en 10 años”, explicó Zero en diálogo con LA NACION.

Para la actriz, el lazo histórico entre ambos países facilitó su adaptación: “Argentina es un país que viene de la inmigración italiana, por lo que me siento como en familia. Cuando salgo a la noche a bailar y miro alrededor, si no escuchara hablar español, diría que estamos en Italia. Somos muy parecidos y hay muchos apellidos italianos, así que no es un mito que somos parecidos, es una verdad”, detalló.

La realidad cotidiana presenta desafíos significativos, principalmente en el ámbito económico y laboral. La joven, que además se desempeña como modelo y futbolista en un equipo local, atraviesa un periodo de incertidumbre respecto a su permanencia.

Bianca trabajó en Once, la serie de Disney que se estrenó en 2019 - Disney

“Cuando vine, estaba segura de quedarme años, pero cambiaron las cosas. Tenía un proyecto audiovisual pendiente con el que iba a sacar la visa de trabajo, pero se congeló. En julio quería quedarme sí o sí y me frustraba no saber cómo hacer, porque tampoco vine para trabajar de moza o de cualquier otra cosa sabiendo que en Italia cobrás mucho más”, admitió. A pesar de los obstáculos, resalta los valores que encuentra en esta tierra: “Amo la energía argentina, donde siempre hay una ocasión para estar juntos; lamentablemente, allá esto no se tiene”.

Bianaca es modelo y también se dedica a jugar a la pelota - @_biancazero_

En su rutina, Zero mantiene hábitos italianos como el consumo diario de café y pasta, aunque todavía rechaza el mate. El ritmo porteño de las comidas también representó un ajuste necesario tras años de una estructura rígida en Génova.

A través de sus redes sociales, donde suma más de 50.000 seguidores, comparte sus vivencias y busca conectar con quienes atraviesan procesos migratorios similares. “Vivir afuera te hace sacar mucha fuerza y carácter. Cuando llegué el primero de mayo, quise hacerme conocer más y empecé a crear contenidos contando mi vida y la relación entre Italia y Argentina. Eso me dio una rutina y mucha fuerza para ir a tocar puertas sin vergüenza”, concluyó la actriz.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA en base a un artículo publicado por Emiliano Pettovello.