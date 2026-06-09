Es sueco, se enamoró de la Argentina y con un diseño “maradoniano” causó furor en Europa: “Es una figura sagrada”

Ash Pournouri es un emprendedor sueco que ganó relevancia en las redes sociales por la cápsula de indumentaria que creó en honor a Diego Armando Maradona con el permiso de la familia del jugador. La colección llegaría en el aniversario por los 40 años del Mundial México 1986, cuando la Argentina ganó la Copa del Mundo por segunda vez de la mano del astro deportivo. Desde Suecia y en diálogo con LA NACION, el empresario dio detalles de su proyecto.

La figura de Maradona conquistó a todo el mundo durante los años que se desempeñó en el campo de juego. El afecto que cosechó en diferentes países le valió una muestra de cariño impensada que hasta ahora continúa, habiendo transcurrido cinco años y medio de su muerte, ocurrida el 25 de noviembre de 2020.

Ash Pournouri, el emprendedor sueco que lanzó una línea de ropa en honor a Maradona y arrasó (Fuente: Instagram/@ashpournouri)

Justamente, ese amor que se experimenta fuera de los límites de la Argentina quedó expuesto una vez más, en esta ocasión por Pournouri, que a finales de mayo presentó la preventa de una colección de ropa que rememora a Diego Armando Maradona. La misma se divide en dos líneas: “Diarma”, con precios de entre 180 y 650 euros, y “Maradona”, con una estética más ligada al fútbol y precios más accesibles.

-¿Qué te motivó a lanzar una línea que evoca a Diego Maradona?

Ash Pournouri: Durante muchos años, el nombre Maradona fue utilizado comercialmente sin autorización ni control de calidad. Esta colección existe porque, por primera vez, los cinco herederos están detrás de un mismo proyecto, con el objetivo de crear un espacio oficial para la marca Maradona en lugar de dejarla en manos de productos no autorizados. Mi idea fue recordarles a los fanáticos la grandeza de Diego a través de productos premium y, al mismo tiempo, acercar su legado a una nueva generación que nunca tuvo la oportunidad de verlo dentro y fuera de la cancha.

La preventa de la colección Maradona inició con 300 unidades y ya se agotaron (Fuente: Maradonaofficial.com)

El sueco remarcó: “Quería que el diseño tuviera un perfil sofisticado y de alta gama, por eso convocamos a la premiada diseñadora Carin Wester como directora creativa. Buscamos diferenciarnos de gran parte del merchandising deportivo tradicional mediante una propuesta de calidad superior y cortes modernos”.

Detrás de la imagen del astro del fútbol argentino se esconde una fascinación por parte de Pournouri, quien reconoció que para él fue uno de sus primeros ídolos. “Lo considero el mejor futbolista de todos los tiempos y una de las personalidades más influyentes que haya dado el mundo. A lo largo de los momentos históricos que marcaron su vida, inspiró a personas en todos los rincones del planeta. En muchos lugares, incluso, es visto como una figura casi sagrada, cercana a la de un santo”, sostuvo.

La remera de la línea Maradona con las fechas de los partidos que Argenitna jugó en el Mundial 1986 (Fuente: Maradonaofficial.com)

Pournouri indicó que la final del Mundial que inspira esta primera colección se disputó el 29 de junio de 1986, “por lo que el lanzamiento oficial de esta edición especial por el 40.º aniversario será el próximo 29 de junio". “Todo indica que la preventa podría agotar el stock completo antes de esa fecha. Habrá que ver qué sucede”, expresó con humor.

El diseño d ela indumentaria fue hecho por la famosa Carin Wester (Fuente: Maradonaofficial.com)

-¿Cómo fue el acuerdo con la familia Maradona?

Ash Pournouri: Por primera vez, los cinco herederos de Maradona están unidos detrás de un mismo proyecto, un acuerdo que se firmó en septiembre de 2025. Los hijos y demás integrantes de la familia con los que hablé quedaron encantados con los diseños y consideran que el trabajo fue realizado con el máximo respeto por el legado y la historia de Diego.

Dentro de la línea de ropa se ofrece un estilo de gorra con el apellido del futbolista inscripto detrás (Fuente: Maradonaofficial.com)

Conforme a Pournouri, los productos de esta primera colección tendrán valores que oscilarán entre los 120 y los 220 euros. Los productos van desde camisetas, gorras y buzos. Los mismos figuran en el sitio oficial de venta, aunque los que se lanzaron en la preventa ya figuran como agotados.