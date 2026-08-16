La historia de Karl Bushby, el hombre que hace 28 años empezó una travesía a pie desde Chile hasta Inglaterra

Algunas historias de vida parecen sacadas de una película por la magnitud de los desafíos que enfrentan sus protagonistas. Ese es el caso de Karl Bushby, un exparacaidista del Ejército Británico que en noviembre de 1998 inició una travesía sin precedentes: partió desde Punta Arenas, Chile, con la meta de llegar caminando hasta su casa en Hull, Inglaterra, siguiendo una ruta continua y sin recurrir a ningún vehículo para completar el recorrido.

El desafío que comenzó en Chile

Karl Bushby inició su travesía desde Punta Arenas en noviembre de 1998 (Foto: Instagram @bushby3000)

La expedición, bautizada Goliat, lleva casi 28 años en marcha y se convirtió en una de las travesías a pie más extensas de las que se tenga registro. Desde que partió de Punta Arenas en noviembre de 1998, Bushby recorrió más de 49.110 kilómetros entre distintos países y continentes. Al 6 de junio de 2026, se encontraba a unos 900 kilómetros de completar su objetivo y llegar al Reino Unido.

Desde el inicio, el exparacaidista estableció dos condiciones que se mantienen como pilares de su desafío: no utilizar ningún medio de transporte para avanzar y no regresar a su hogar hasta completar el recorrido por sus propios medios. Estas reglas determinaron el rumbo de una expedición marcada por largos trayectos a pie, fronteras, obstáculos naturales y diferentes dificultades que extendieron el viaje durante casi tres décadas.

Una travesía marcada por desafíos extremos

El exparacaidista británico lleva casi 28 años recorriendo el mundo a pie (Foto: Facebook / Karl Bushby)

Desde que inició el recorrido en 1998, Bushby atravesó 25 países y se enfrentó a paisajes y condiciones climáticas muy diferentes. Su ruta lo llevó por la Patagonia y el desierto de Atacama, pero también por selvas, zonas montañosas y regiones cercanas al Ártico, en un trayecto que exigió una gran resistencia física y mental.

A lo largo de estos años, el británico también tuvo que superar situaciones de alto riesgo. En 2001 cruzó el Tapón del Darién, entre Colombia y Panamá, una de las zonas más inhóspitas de su recorrido. Cinco años después, en 2006, atravesó el estrecho de Bering entre Alaska y Rusia caminando sobre el hielo durante el invierno, otro de los momentos más extremos de la expedición.

Bushby ya atravesó 25 países desde que comenzó la expedición Goliat (Foto: Facebook / Karl Bushby)

El viaje, además, sufrió varias interrupciones que hicieron que el desafío se prolongara mucho más de lo previsto. En 2020, Bushby quedó varado en Asia Central debido a problemas relacionados con las visas y las restricciones impuestas durante la pandemia de coronavirus. Más adelante, en 2024, para continuar desde Kazajistán hacia Europa sin atravesar Rusia ni Irán, optó por una alternativa todavía más exigente: nadó 288 kilómetros por el mar Caspio hasta Azerbaiyán en 31 días. Durante el recorrido utilizó una embarcación únicamente para descansar, sin emplearla como medio de avance.

El último gran obstáculo antes de llegar a casa

La travesía comenzó hace casi tres décadas y todavía no llegó a su destino final (Foto: Facebook / Karl Bushby)

Hoy por hoy, Bushby se encuentra en la etapa final de su travesía por Europa y espera llegar a Calais, Francia, durante 2026. Sin embargo, todavía deberá resolver uno de los mayores desafíos de toda la expedición: cruzar el Canal de la Mancha sin utilizar ningún medio de transporte. Su primera opción es conseguir autorización para atravesar a pie el túnel de servicio del Eurotúnel, aunque todavía no sabe si las autoridades permitirán su ingreso. Si no obtiene el permiso, contempla nadar los 33,7 kilómetros que separan Francia de Inglaterra.

Después de casi tres décadas de travesía y con más de 49.000 kilómetros acumulados, Karl Bushby atraviesa la etapa final de su desafío. El británico está cada vez más cerca de completar el recorrido que comenzó en Chile y regresar a su hogar en Reino Unido.