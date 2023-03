La increíble carta con la que volvió a su hogar un perro perdido que se volvió viral

escuchar

Las historias con animales siempre nos enternecen y las redes sociales parecen expertas en hacernos soltar alguna lágrima con algún relato emocionante. Sin dudas, este fue el caso de un perrito que apareció en su casa después de unos días de “vagancia” por las calles con una conmovedora nota.

La historia se hizo viral través de la usuaria de Twitter identificada como Señora Fifí, quien con una frase y dos imágenes logró conmover a toda la comunidad virtual. “Imagínate que tu perro se va de vago y cuando regresa a tu casa, trae una nota acusándolo por travieso”, escribió la tuitera mexicana, actualmente radicada en un pueblo rural de Manitoba, Canadá. El perrito, en efecto, volvió a su hogar con un mensaje pegado en su lomo. Fue esta nota la que se llevó todos los aplausos:

“Querido señor o señora, cuide a su perro que se mete a mi casa a comerse los huevos de mis gallinas. Ya lo caché tres veces”, escribió el remitente y a continuación dejó su número de teléfono para eventuales contactos. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su posdata: “PD: No le haga nada malo, sólo regáñelo y platique con él”, cerró.

Imagínate que tu perro se va de vago y cuando regresa a tu casa, trae una nota acusándolo por travieso 😂😂 pic.twitter.com/SFsI78L0YM — Señora Fifí 👸🏻 Reina Madre de la Mafia del Poder (@Sra_Fifi) March 15, 2023

Frente al hilarante y enternecedor tuit, las respuestas no tardaron en llegar: “Me encanta la nota, el detalle de ‘solo regañelo y platique con el’ es súper lindo”, dejó una usuaria mientras que otro comentó: “Es lo más bonito que he leído hoy. En parte chistoso, pero que la persona afectada no le haya hecho nada malo al perrito, incluso pida que no le hagan nada malo, dice mucho. Ojalá toda la gente fuera así, y no existiera el maltrato animal. Y ojalá el firulais se porte bien ahora”.

“Morí de amor con esa denuncia”, dijo un usuario más mientras que otra aportó una experiencia similar, pero mucho más triste: ”Ojalá todos los vecinos fueran así, al de mi casa lo envenenaron por el mismo motivo”, escribió, logrando también muchos comentarios apenados.

La tierna reacción de un perro al ser adoptado que conmovió a todos en las redes sociales: “Me hizo llorar”

La adopción de animales siempre será una de las mejores opciones a la hora de sumar una mascota a la familia, se trate de un perro o un gato. Esto no solo traerá grandes beneficios para los integrantes del hogar, sino también para estos seres tan fieles de cuatro patas que se encuentran en condición de abandono o que han pasado por situaciones de violencia que los llevaron a vivir en las calles.

En un video que se volvió viral en las redes sociales, quedó registrado el momento en que una mujer adopta un perrito que vivía en un refugio. El hecho conmovió a millones de personas por la tierna reacción que tuvo el can al saber que su vida iba a cambiar para siempre.

Un perro se volvió viral por su tierna reacción al ser adoptado por una mujer Captura de video/ Twitter

“Este perrito fue adoptado de una perrera y esta fue su reacción con su nueva familia”, describe un tuit del usuario @atr_ahre en el que se publicó este video, que ya cuenta con más de ocho millones de reproducciones, 200 mil “Me gusta” y más de 5 mil retuits de internautas que se enternecieron con las imágenes. En el registro fílmico se puede ver cómo el perro de raza Golden Retriever abraza a la mujer que lo adoptó como si estuviera mostrando señales de agradecimiento y lealtad por haberlo escogido como su nuevo compañero de vida.

“Quiero adoptar un perrito”, “Iris para de llorar”, “Es que son los mejores seres del mundo”, “Los peluditos adoptados y/o recogidos, son los más agradecidos”, “Qué video más hermoso, ellos tienen su forma de decir, ‘gracias muchas gracias, te voy a querer toda mi vida’. Demasiado hermoso, me hizo llorar”, “Te amo perrito” y “Qué lindo por Dios. Los animales son lo más noble y puro de este mundo”, fueron algunas reacciones de usuarios de internet.

LA NACION