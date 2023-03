Tiene 39 años, gana 160 mil dólares por mes y da la clave para hacer dinero sin inversión alguna

escuchar

Cuando Graham Cochrane tenía apenas 25 años, ya estaba casado. Al poco tiempo se compró su casa y luego nació su primer hijo. En ese entonces, Estados Unidos pasaba por una de las crisis económicas más graves de la historia. Debido a este contexto, se quedó sin empleo y tuvo que generar soluciones efectivas para crear nuevas fuentes de ingresos. En un primer momento, su plan funcionó, pero con el paso del tiempo se convirtió en una fórmula aún más exitosa. En la actualidad, con 39, asegura que solo trabaja cinco horas a la semana y gana unos 160 mil dólares al mes.

“Una de las partes más gratificantes de mi trabajo es enseñarle a la gente a utilizar herramientas online sencillas y convertir sus habilidades en negocios paralelos rentables”, dijo el emprendedor en su colaboración para el blog de CNBC Make It, en la que compartió tres ideas para generar ingresos a través de las plataformas tecnológicas, sin necesidad de contar con una inversión inicial.

Graham Cochrane aprovecha las posibilidades de distintas plataformas digitales para inspirar a otras personas que quieren encontrar su propio modelo. Es anfitrión de un podcast, crea videos para su canal de YouTube y tiene un blog con más de 80.000 seguidores mensuales, según presume en su sitio web. En sus contenidos, habla sobre negocios online, mentalidad, productividad y psicología.

Aunque hoy su negocio atiende a más de 20.000 clientes, Cochrane aseguró que no siempre tuvo un espíritu emprendedor. “Me daba demasiado miedo aventurarme por mi cuenta, aunque quisiera. Me gustaba demasiado la estabilidad de un sueldo fijo”, escribió como parte de su propia historia.

“Solo tiene que centrarse en servir a los demás”

El coach de negocios afirmó que no tenía una fórmula mágica ni se consideraba una persona especial. “Todo lo que he hecho durante la última década es servir a la gente (...) No tiene que ser perfecto, o tener la idea perfecta. Solo tiene que centrarse en servir a los demás”, añadió en una de sus declaraciones.

A través de plataformas en línea, las personas pueden obtener ingresos por sus conocimientos Videodeck .co / Unsplash

Su primera opción de negocio fueron las consultorías. Los servicios a ofrecer pueden ser tan variados como arreglar motocicletas o lecciones para perfeccionar idiomas.

La clave está en recurrir a tu red de contactos, según el emprendedor. “Reserva tiempo para reunirte con los clientes por teléfono o videollamada. Háblales de sus problemas y enséñales cómo resolverlos”, recomendó.

Por otra parte, también sugirió promover habilidades individuales en sitios como Fiverr o UpWork, donde se pueden conseguir clientes en servicios profesionales como diseño gráfico o edición de video: “Explica cómo tus conocimientos y experiencia pueden ayudarlos a resolver sus problemas”.

El negocio de los creadores

Además de los métodos en línea, Graham Cochrane escribió un libro thegrahamcochrane / Instagram

Finalmente, como parte de sus ideas de negocio, el también autor del libro How To Get Paid For What You Know intentó inspirar a los lectores de su artículo a crear contenidos en plataformas como YouTube y obtener ingresos por diferentes vías, ya sea publicidad, acuerdos con marcas o incluso por parte de la audiencia que pague por materiales específicos.

“Genera contenido sobre un tema nicho del que sepas mucho. Puedes publicar en cuentas que ya tengas para aprovechar tu red existente. No te preocupes por ponerte manos a la obra. La clave es empezar y publicar todos los días”, explicó el coach. “No necesitas cientos de miles de seguidores. Uno de mis clientes, que enseña a los pastores a predicar mejores sermones, tiene 7000 suscriptores en YouTube, pero gana más de US$150 mil al año”.

Más allá de las posibles ganancias económicas, Cochrane afirmó que lo que más disfruta de su modelo de negocio es poder pasar tiempo con su esposa e hijas, ser voluntario en la iglesia y dormir bien: “Puedo concentrarme en ser lo más generoso posible con las bendiciones que se me han dado”.

