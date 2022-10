La increíble historia del arriero “héroe” que logró rescatar a los sobrevivientes de la tragedia de los Andes

escuchar

El 13 de octubre de 1972, hace exactamente 50 años, el avión Fairchild 571 F227, que partió desde Montevideo y se dirigía a Santiago con integrantes del equipo de rugby Old Christian -y algunos de sus familiares- luego de una escala en Mendoza, se estrelló en plena Cordillera con 45 pasajeros a bordo y se llevó la vida de 29 personas. Si bien milagrosamente algunos de ellos sobrevivieron al impacto, todos tuvieron que pasar por cientos de obstáculos hasta encontrar a un hombre chileno que los ayudó y cambió el difícil panorama en el que estaban: se trata de Carlos Hilario Catalán Martínez, quien obtuvo un gran protagonismo en lo que se conoce mundialmente como “La tragedia de los Andes”.

Por las condiciones meteorológicas al momento del viaje y la ubicación donde cayeron -que no ofrecía un escenario prometedor-, los sobrevivientes se enfrentaron a una serie de acontecimientos desfavorables: escucharon por radio que las autoridades los dieron por muertos tras unos días de búsqueda, afrontaron avalanchas de nieve y la falta de alimento, que empeoraba cada vez más el estado de salud de los heridos. No obstante, con mucho esfuerzo, 16 de ellos lograron salir con vida.

Se cumplen 50 años de la tragedia de los Andes (Foto:Archivo)

Los meses pasaban y tomaron una decisión: buscar ayuda. Con esa iniciativa, Antonio Vizintín, Fernando Parrado y Roberto Canessa emprendieron una larga caminata con la esperanza de encontrar a alguien y avisarle sobre lo sucedido.

Con lo poco que les quedaba, armaron bolsas de dormir improvisadas, se repartieron la poca comida que había y se vistieron con varias prendas de ropa. Sin embargo, a los tres días, Vizintín regresó con el grupo por el cansancio que sentía y fueron sus dos compañeros quienes continuaron con el objetivo. El resultado no fue en vano.

Tras un extenso recorrido, el 22 de diciembre de 1972 la historia dio un giro radical y el deseo de volver a casa se convirtió en realidad. Precisamente en la orilla del río El Barroso, al pie de Los Andes, encontraron a Sergio Catalán, un arriero que había llevado a sus ovejas a tomar agua en compañía de su hijo Juan.

Si bien se intentaron comunicarse con él desde el primer instante, la ruidosa corriente que los separaba no les permitía entenderse con claridad.

El momento en el que los jóvenes fueron ubicados Archivo

En ese momento, el hombre buscó una botella de vidrio, introdujo un papel junto con un lápiz y se las arrojó para que expresen lo que les sucedió.

“Vengo de un avión que cayó en las montañas. Soy uruguayo. Hace diez días que estamos caminando. Tengo un amigo herido arriba. En el avión quedan 14 personas heridas. Tenemos que salir rápido de aquí y no sabemos cómo. No tenemos comida. Estamos débiles. ¿Cuándo nos van a buscar arriba? Por favor, no podemos ni caminar. ¿Dónde estamos?”, fue lo que le escribió Parrado en el aviso. Habían pasado 72 días de agonía y cansancio físico.

La carta original que los sobrevivientes le lanzaron al arriero (Foto:Reddit)

Una vez que entendió lo que pasaba, les dio la promesa de que iba a volver con ayuda. Con ese escenario, realizó un largo recorrido en caballo para darle el aviso a un destacamento de Carabineros, quienes, en el momento de ser notificados, no le creyeron.

“Desde Santiago les dijeron ‘es imposible, no puede haber sobrevivientes, ese hombre está borracho’. Pero él tenía la carta que le había escrito Nando”, recordó Roberto Canessa en una entrevista con el medio uruguayo El País.

Juan, por su parte, fue quien se quedó en vigilia con los dos hombres durante la noche y a las seis de la mañana del otro día empezó el operativo de ayuda.

Fernando Parrado y Roberto Canessa con el arriero chileno Sergio Catalán el 21 de diciembre de 1972 Archivo El Pais

“Nos dijeron que lo único que deseaban era volver a sus casas antes de la Navidad. Faltaban tres días para eso”, rememoró en diálogo con Télam. ¿El resto de la historia? Reencuentros, felicidad y una gran exposición por la sorpresa de la situación.

“Nosotros no teníamos mucha noción de lo que habíamos hecho. Habíamos ayudado a unas personas, como creíamos que cualquiera lo podría haber hecho, y nada más. Era nuestra obligación. La dimensión que después tomó el acontecimiento fue cuando nos fuimos enterando de la repercusión que hubo no solamente en Chile, sino, según nos decían, en casi todo el mundo”, reflexionó en el medio citado.

Sergio Catalán siendo entrevistado luego del rescate (Foto: Captura Youtube)

La figura del arriero y el recuerdo de los sobrevivientes tras su fallecimiento

Según consignó Juan, tanto su padre como el resto de la familia forjaron un estrecho vínculo con los protagonistas de la historia. “Nuestro mayor premio es que todos nos visitan cada año y nos invitan a Uruguay”, sostuvo.

A lo largo del tiempo, los sobrevivientes ayudaron a Sergio con diversas dificultades que atravesó. En 2007, se hicieron cargo de la compra de una prótesis que necesitaba por consecuencia de una artrosis en la cadera derecha.

En 2012, solventaron los gastos de otra operación. Al año siguiente, inauguraron el Museo Andes 1972, en Montevideo, que incluyó una sala especial en su honor. En 2016 le realizaron un homenaje en el mismo lugar, que contó con su presencia.

El arriero Sergio Catalán y Roberto Canessa en Santiago de Chile, en el año 2012, tras las operaciones que atravesó AFP - Archivo

Tras esta serie de eventos y reencuentros a lo largo del tiempo, la noticia del fallecimiento de Catalán, a los 91 años, el 11 de febrero del 2020, los conmovió por completo y con él se fue una parte de la historia que los marcó. “Un gran hombre con una gran familia. Le debemos la vida”, fueron las palabras que eligió Páez, otro de los sobrevivientes, tras conocer la información.

De esta manera, Sergio se convirtió en una figura importante para todos ellos, quienes lo recuerdan con cariño en cada entrevista. Sin mirar para atrás y lejos de ser descreído de la situación, salvó a aquellos jóvenes y se llevó un lugar especial en cada uno.