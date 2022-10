Sus vecinos le dejaron una insólita nota por cómo se viste cuando saca la basura y redobló la apuesta

Las redes sociales están llenas de historias virales que quizá nadie se imagina vivir, sobre todo cuando se trata de enfrentamientos por diferencias de ideas. Estados Unidos, por ejemplo, es un país multidiverso, por lo que cada grupo tiene que aprender a convivir con culturas que desconoce y también a aceptar sus creencias. Emily, una joven estadounidense, vivió un conflicto luego de que sus vecinos no toleraron su forma de vestir. Ella respondió de una manera que se volvió viral.

Al parecer, a su vecina no le agradó que su esposo vigilara por la puerta cuando Emily iba a tirar la basura con un pantalón corto, por lo que decidió enviarle una nota “anónima” para pedirle que modificara esa costumbre. “Hola, mi esposo puede verte en nuestra cámara. Por favor, ponte los pantalones cuando saques la basura”, decía la nota con remitente “tu vecina”, según el video que la joven publicó en su cuenta @emilyk8zz.

Así era la nota que le dejaron sus vecinos por su vestimenta

El clip no tiene más contexto, solo un fragmento en el que Emily se muestra con la cara tapada como con vergüenza y después enseña lo que la polémica nota dice. Al principio no había desenlace, por lo que los usuarios de la red social de inmediato comenzaron a darle consejos, opiniones y hasta simples comentarios de enojo por lo que le pidieron.

Primero le dieron ideas sobre cómo podía hablarle a su vecina: “Respóndele: ‘Gracias, pero estoy bien. Habla con tu esposo, no conmigo’”, “Diles que apaguen la cámara”, “Tienes que ignorar esa petición”, fue lo que le escribieron en la sección de comentarios.

Y otros simplemente se mofaron de la situación, mientras se preguntaban si a ellos también les sucedía lo mismo en sus casas: “Eso me hace preguntarme quién puede verme desde mi patio trasero”, “Al marido probablemente no le importe, apuesto”, “Al esposo no le importa, pero se metió en problemas con la esposa”, “Me encantaría escuchar la conversación que condujo a la nota”, le dijo la comunidad virtual.

Su retadora respuesta

Al principio, todos creían que Emily aceptaría la petición de los miembros de su vecindario, ya que en la grabación inicial que compartió se la veía bastante avergonzada y nerviosa, pero no esperaban que en realidad ella no le tomaría importancia a lo que decían esas personas.

La respuesta al pedido de sus vecinos sobre su ropa

En un segundo video, respondió al comentario de una usuaria que le dijo que fuera amable y que se pusiera un pantalón, tal y como se lo pidió la mujer que vive en el mismo conjunto, pero la tiktoker se mostró retadora e ilustró esa respuesta con un video en donde se la ve cargar con una bolsa de basura mientras utiliza un short y una sudadera gigante que no le cubre mucho el resto de las piernas.

Se mostró cómoda con su look, por lo que les dejó saber a sus seguidores que no cambiaría nada en su manera de vestir. Además, dio a entender que una vez que le hicieron esa petición, usó más veces el atuendo por el que se quejaron: “He estado usando esta sudadera durante tres días seguidos ahora”, cerró.

LA NACION