“No era una buena señal”: se le deformó la cara y creyó que era por la picadura de un insecto, pero se equivocó

Alejandro se llevó un gran susto. Un día, se despertó con el labio hinchado y los médicos le dijeron que se debía a la picadura de un bicho. Pero, tras varios días en los que el dolor aumentó y descubrió algo dentro de la encía. Al volver a visitar a los profesionales, recibió un diagnóstico inesperado.

Un joven español, oriundo de Andalucía, se despertó un día de noviembre del 2021 con el labio hinchado. Ante la alarma de que la hinchazón se extendiera a la mejilla, acudió rápidamente al centro médico. Allí, los profesionales le advirtieron de que todo podría tratarse de la picadora de un insecto que le provocó una reacción alérgica, por lo que volvió a su casa un poco más tranquilo.

Pero, esa misma noche, el malestar aumentó y tenía inflamado por completo un lado de la cara. “No podía abrir el ojo y me dolía muchísimo”, apuntó en un video de TikTok en el que relató su experiencia y que en tan solo un día superó el millón de reproducciones.

De inmediato regresó al hospital y le dieron medicamentos que provocaron que baje la hinchazón en la cara. Pese a eso, a las pocas horas volvió a estar como antes y sentía mucho dolor. “Se me deformó la cara entera y me empezó a salir pus de la encía. No era buena señal”, advirtió en la publicación.

Por suerte, todo quedó en un susto. Un mes más tarde, consiguió cita con el dentista y le diagnosticaron un quiste, el cual debían quitarle mediante una operación para evitar mayores riesgos. A pesar de presentar una leve hinchazón en el labio por la intervención, a los pocos días Alejandro ya se sentía bien.

Los usuarios de la red social se alegraron del final de la historia y de que el joven se encuentre bien. Además, algunos relataron sus experiencias similares. “Me pasó lo mismo. Fui a cirugía mayor. La infección se comió el cornete de la nariz y me destruyó la dentadura”, escribió una. “Yo tuve un quiste encima del mismo diente y me operaron, pero lo perdí. La infección era grave y no podía abrir el ojo”, expresó otro.

Los médicos le dijeron que era “perezosa”

Algo parecido -aunque mucho más grave- le sucedió a Courtney Nettleton, una ciudadana de Reino Unido de 20 años, que recibió un diagnóstico devastador. Las primeras señales comenzaron cuando observó que tenía un “cansancio extremo” y acudió al médico. “Dormía hasta 14 horas al día, pero me dijeron que se trataba de vagancia adolescente”, relató en su cuenta de TikTok.

El cansancio no desaparecía y, de repente, se encontró con un bulto en el cuello, además de sofocos, cambios de humor y dificultad para respirar. Por este motivo, pidió una cita urgente con el especialista. El médico le realizó una ecografía y una biopsia y, dos semanas después, confirmaron el temible diagnóstico: tenía cáncer de tiroides. Ahora utiliza la red social para relatar el proceso de su enfermedad.

Hoy la joven se somete a dos tipos de tratamiento para vencerlo y se dedica a concientizar a la población y a los profesionales sobre la importancia de la detección temprana.

