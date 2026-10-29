La Justicia falló a favor de Enrique Piñeyro y ARCA deberá devolverle $9377 millones: los donará a la Fundación Garrahan

“Quiero que los impuestos vayan a donde tienen que ir: a la salud, la educación y la nutrición”, sentenció Enrique Piñeyro a LA NACION poco después de que confirmara que donará una gran fortuna a la Fundación Garrahan.

El dinero proviene del Estado: la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal falló a favor del actor, director y piloto -y mucho más- en un litigio por el pago del Aporte Solidario y Extraordinario que fue establecido en 2021 durante la administración de Alberto Fernández. En ese entonces, Piñeyro había pagado el monto ordenado por el Estado, pero había presentado ante la Justicia una acción declarativa de certeza, donde acertaba que no correspondía que pagara el tributo.

Ahora, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex-AFIP) deberá devolverle $9.377.809.747,37, según consta en una escritura pública a la que accedió LA NACION, en la que el empresario formalizó su oferta de donar la totalidad de lo que recupere al hospital pediátrico. La cifra, sin embargo, es estimativa, y el monto final adicionará los intereses posteriores, que incluirán el tiempo entre los respectivos ingresos hasta su devolución.

Enrique Piñeyro ganó un litigio contra el Estado por el pago del Aporte Solidario y Extraordinario Santiago Filipuzzi - LA NACION

En 2021, en el programa Hablemos de otra cosa de LN+, Piñeyro había acusado al impuesto de “politiquería barata”. En el fallo, manifestó que la ley bajo la que se sancionó la medida impositiva -la 27.605- fue “arbitraria e inconstitucional”. Este jueves reivindicó su postura y la necesidad de que el dinero de la ciudadanía se destine a los que más lo necesitan.

“Todos los gobiernos devalúan y no lo dicen. Ponen impuestos extraordinarios, blanqueos y terminan degradando el tributar fiscalmente. Como ciudadano, ¿por qué no puedo estar en políticas fiscales sólidas y transparentes?“, reclamó.

Piñeyro manifestó a este medio que recibió fuertes críticas en 2021 cuando tomó la decisión de afrontar la medida de AFIP. “Decían que hice juicio para no pagar. Siempre dije que está bueno que la gente que más tiene pague impuestos, pero no este tipo de mamarrachos que hacen [los gobiernos] cuando están ahorcados y no saben de dónde sacar un peso. No me parece serio”, explicó.

Manifestación de familiares, pacientes y trabajadores del Hospital Garrahan en febrero Fabián Marelli

Luego, profundizó en su decisión de brindar el dinero a la Fundación Garrahan, cuyo hospital pediátrico se vio en un fuerte conflicto con el gobierno nacional por la falta de financiamiento y de aumento de salarios.

La puja tuvo su punto más álgido el año pasado con la toma de la dirección del hospital del sur de la Ciudad de Buenos Aires y los sumarios y pedidos de despidos de delegados sindicales involucrados en la medida de fuerza. En el fallo, Piñeyro fundamentó su decisión en las necesidades del hospital, en particular en las dificultades de equipamiento, insumos, infraestructura y presupuesto.

En diálogo con LA NACION sostuvo que las políticas del gobierno con el Garrahan son “equivocadas”. “Les doy [el dinero] porque esta desfinanciación al Garrahan y la universidad pública al menos me permite redireccionar un impuesto a donde más se necesita. El hospital de pediatría debería cuidarse como un tesoro. Todo niño que nace tiene que tener derecho a educación, vivienda, nutrición y salud”, argumentó.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, antes AFIP) deberá devolverle $9.377.809.747,37 Daniel Basualdo

Además, criticó la “desvalorización de lo público”. “Como ciudadano tengo una palabra en decir a dónde quiero que el impuesto quede en el Estado. Que vaya a donde tenga que ir, y no a salvar las papas de la inflación descontrolada e impulsos de blanqueo hasta el infinito. No quiero mas blanqueos. Quiero una política fiscal sostenida”, señaló.

Y arremetió contra la falta de una política fiscal sostenida: “Ninguno la dio y no la están dando ahora. Todos les ponen nombres rimbombantes y, en realidad, son blanqueos. La gente tiene derecho a reclamar que esos impuestos vayan a donde tienen que ir, a la educación y a la salud, y no que eso que sea un negocio”.