La moda circular desembarcó en el DOT: así es el nuevo local de Galpón de Ropa

La conversación global sobre el impacto ambiental de la industria textil ya no es una tendencia lejana. Se trata de una urgencia que interpela a los consumidores todos los días. En un contexto donde este rubro se posiciona como el segundo más contaminante del planeta —donde apenas el 10% de los residuos se recicla y el 90% restante termina en rellenos sanitarios o incinerado—, transformar los hábitos de consumo se vuelve un imperativo.

Ante este desafío, Galpón de Ropa, la firma pionera de la moda circular en la Argentina expande sus fronteras y protagoniza un hito en su trayectoria: inaugura su primera tienda en un centro comercial de gran escala, eligiendo como escenario el emblemático DOT Baires Shopping.

Con una presencia consolidada en barrios porteños como Palermo, Belgrano, Recoleta y Caballito —además de su tienda online—, la marca da un paso audaz al llevar la cultura del second hand al epicentro de las grandes marcas tradicionales, democratizando el acceso a prendas en excelente estado y con propósito. Ubicado en el segundo nivel del shopping, el espacio funciona tanto para comprar como para vender: los clientes pueden acercarse con turno previo reservado en la web o directamente con hasta diez prendas, calzados o accesorios en desuso.

Un hito con impacto medible

Fundada en 2012 y certificada como Empresa B, Galpón de Ropa no es solo un punto de compra y venta: es un ecosistema que busca garantizar que el ciclo de vida de cada prenda comience, termine y vuelva a empezar. Y en estos 14 años de historia, la comunidad de más de 240.000 personas no paró de crecer: más de 2.530.000 prendas fueron puestas en circulación, evitando que terminen como desecho, y contribuyendo a un modelo transparente donde las prendas se venden, se donan o se transforman en nuevas piezas de diseño. Además, desde su fundación, la marca sostiene un modelo de crecimiento orgánico, sin inversión externa.

Gonzalo Ades Posse (Co-fundador de Galpón de Ropa), junto con Luciano Arrighi (CEO de GDR).

“Creemos firmemente que los cambios que queremos ver afuera comienzan adentro. Por eso, como organización nos propusimos cuestionar la dinámica diaria para integrar nuestro propósito en cada acción. Nuestro objetivo es claro: recircular toda la ropa del mundo”, sostienen desde la firma líder en moda circular.

La inauguración contó con un encuentro exclusivo que reunió a referentes del mundo de la moda, creadores de contenido y amigos de la casa para celebrar este nuevo capítulo. Durante el evento, Gonzalo Posse, cofundador de Galpón de Ropa, y Luciano Arrighi, CEO de la firma, compartieron unas palabras de agradecimiento con los presentes, destacando el camino recorrido por la comunidad y el valor colectivo detrás de este desembarco muy especial.

Sostenibilidad en acción: los tres pilares del proyecto

El propósito de Galpón de Ropa es claro: recircular toda la ropa del mundo.

La propuesta de valor de Galpón de Ropa trasciende el perchero. Desde su área de Sostenibilidad, la firma estructura su impacto socioambiental a través de tres ejes concretos:

Programa de Donaciones (Todo lo que das, vuelve):

Formalizado en 2023 tras años de trabajo colaborativo, este canal asegura que las prendas que los usuarios eligen soltar lleguen a quienes más las necesitan. Desde su lanzamiento formal, ya se donaron más de 147.000 prendas.

Proyecto ANDO (Gestión responsable de recursos):

Enfocado en el residuo cero, este programa rescata descartes textiles y materiales en desuso para darles una segunda oportunidad en manos de creadores locales. A la fecha, evitó que más de 2,3 toneladas de recursos aprovechables terminen en la basura, reinsertándolos en cadenas de valor productivas.

La apertura del local en Saavedra contó con la presencia de invitados del mundo de la moda y creadores de contenido.

Espacios GDR (Diseño consciente del hábitat)

El nuevo local en DOT Baires Shopping refleja fielmente esta filosofía. Concebido para ofrecer una atmósfera luminosa, ventilada y cuidada, el espacio fue desarrollado con materiales de bajo impacto ambiental y mano de obra de proveedores locales, reduciendo la huella de carbono y motorizando las economías de cercanía. Además, la firma cuenta con más locales con estas estrictas normas.

Los asistentes disfrutaron de una mañana festiva buscando joyas únicas en el local.

A la hora de seleccionar y exponer las prendas, un equipo de Especialistas de Producto revisa cada pieza según su estado, marca, temporada y diseño, y selecciona en el momento lo que se pone en circulación, sin lavado ni reparación, para reducir el uso de agua y sostener el proceso a escala.

Antes de exhibirse en el salón, cada prenda se controla, se acondiciona y se perfuma, y llega lista para colgar, garantizando el mismo estándar de experiencia de una tienda de ropa nueva de Argentina y del mundo.

Moda circular: una nueva era para el retail

El desembarco en DOT Baires Shopping confirma que la moda circular dejó de ser una alternativa de nicho para convertirse en una elección inteligente, estética y responsable que convive de igual a igual con las propuestas tradicionales de retail.

Para Galpón de Ropa, cada prenda que cambia de dueño es una conquista contra el descarte textil. Con este nuevo espacio, la empresa sustentable invita al público a redescubrir el orgullo de vestir con estilo propio pagando menos del valor original, y generando un impacto positivo en el planeta y en los hábitos de quienes eligen un estilo de vida más sostenible.

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