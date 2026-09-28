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Qué significa encontrar dinero en la calle, según la numerología

Tener la buena suerte de hallar plata es una señal de buen augurio; qué hay que tener en cuenta y cómo reaccionar al respecto

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Qué significa encontrar dinero en la calle, según la numerología
Qué significa encontrar dinero en la calle, según la numerología Vahid Salemi - AP

Es probable que alguna vez en tu vida has llegado a encontrar billetes o monedas tiradas en la calle. En el momento esto suele producir mucha alegría en las personas, pues ya sea poco o mucho lo que se encontró de forma inesperada es dinero extra que le puede servir en cualquier situación.

Según la milenaria filosofía china, Feng Shui, hallar dinero en la calle no es una casualidad, sino un símbolo de buena suerte y la forma en la que el universo le indica a la persona que la prosperidad está muy cerca.

Qué significa encontrar dinero en la calle, según el Feng Shui
Qué significa encontrar dinero en la calle, según el Feng Shui

Cabe destacar que esta filosofía milenaria china no solo ofrece rituales para atraer armonía, dinero y buenas energías al hogar, sino que también sostiene que determinados acontecimientos cotidianos encierran un significado muy positivo para la vida de las personas.

En ese marco, hallar dinero es interpretado por el Feng Shui como un auténtico “regalo del universo” y una señal de alineación con la energía de la prosperidad. De acuerdo con estos principios, cada billete encontrado augura buena fortuna económica y marca la apertura hacia nuevas oportunidades, anticipando que los deseos de abundancia están próximos a materializarse.

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