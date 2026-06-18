La niña genio mexicana que enseña lecciones de vida por medio del ajedrez: “No importa su origen, una persona puede ser lo que sueña”

Cuando tenía solo 13 meses, Alondra Bagatella Ávalos, una niña originaria de Jalisco, México, tuvo su primer acercamiento con el ajedrez. Desde entonces, ha forjado una sólida carrera en esa disciplina y ha representado a su estado, y a su país, en competencias nacionales e internacionales. Su estrategia es clara y llamativa: aprender, clasificar y ganar.

Alondra Bagatella: cómo comenzó su trayectoria en el ajedrez

De acuerdo con su página de internet, Alondra Bagatella nació el 31 de mayo de 2015 en Jalisco y, aunque desde bebé ya manipulaba piezas de ajedrez, no fue hasta que ingresó al preescolar que comenzó a tomar clases de manera formal. Desde el principio, demostró un talento natural y destacó en la disciplina.

La niña mexicana Alondra Bagatella Avalos, experta en ajedrez, brinda consejos para jugar mejor

La pandemia de 2020 representó para esta niña prodigio una oportunidad para profundizar su interés por el ajedrez mediante clases virtuales con una maestra especializada. Unos años después, cuando se encontraba en segundo grado de la escuela primaria, comenzó a representar a Jalisco y a México en torneos nacionales e internacionales.

En su debut internacional, disputado en 2022, obtuvo el quinto lugar absoluto y el primero femenil. Dos años después, se consagró subcampeona absoluta y primera femenil en el ChessKid National Festival. “Soy una ajedrecista apasionada con grandes sueños de convertirse en una competidora de primer nivel en el mundo del ajedrez. He estado entrenando duro y participando en varios torneos”, señaló Alondra en el portal web.

La promoción del peón: la jugada con la que Alondra Bagatella enseña sobre la vida

Su sitio oficial presenta a Alondra Bagatella como una niña genio. Por su alto coeficiente intelectual, el año pasado las autoridades educativas de México le autorizaron saltarse un grado de primaria. A pesar de su corta edad, es consciente de que para destacar en el ajedrez tiene que emplear los elementos del juego en su vida diaria, es decir: orden, estrategia y responsabilidad.

A sus 11 años, Alondra Bagatella se ha consolidado como una de las grandes promesas del ajedrez juvenil Facebook Alondra Bagatella

“Mi misión no es solo ganar, es aprender de cada jugada para ser mejor que ayer”, es una de las frases que la menor tiene presentes al competir en el deporte que, además, le ayuda a forjar su pensamiento y desarrollo: “En el ajedrez, como en la vida, lo más importante no es lo que perdiste, sino lo que vas a hacer con lo que te queda”.

Alondra también ha dicho que su jugada favorita es la coronación, es decir, cuando un peón llega a la última fila y se convierte en dama, ya que enseña que, “sin importar el origen, una persona puede llegar a ser lo que sueña”.

Por sus altas capacidades intelectuales, Bagatella cuenta con apoyo de maestros en diversas disciplinas ya que también tiene interés en la robótica, la escultura, la pintura y las matemáticas. Aunque, según el sitio web, ello no implica que deje de disfrutar su niñez.

Los principales títulos y resultados de Alondra Bagatella

En la página de internet de Alondra Bagatella se enumeran algunos de los principales logros que ha obtenido desde que comenzó a competir, por ejemplo:

Más de 138 torneos nacionales e internacionales en solo cuatro años.

En 2023 obtuvo un título condicional de Maestra Candidata Femenina (WCM), sujeto a alcanzar los 1800 puntos de ELO exigidos por la FIDE.

En 2024 obtuvo el título Arena Candidate Master de FIDE.

Ganó el Campeonato Nacional Femenil en los XIV Juegos Nacionales de Ajedrez, Cadereyta 2024 y el Campeonato Absoluto en la “Copa Revolución” 2024.

En Estados Unidos, en el ChessKid National Festival, fue subcampeona absoluta (K-3 U800) y primera en femenil.

En el Pan American Youth Chess Festival 2023 se coronó como la mejor latinoamericana del torneo.

En el Abierto Mexicano Querétaro 2025, logró el 8.º lugar en Sub-10 femenil.

Ganó el 1.º lugar México / 2.º Latinoamérica en el Festival Panamericano de la Juventud 2025 (U-10 femenil).

Fue campeona nacional Sub-11 femenil en los “XV Juegos Nacionales de Ajedrez Infantiles y Juveniles 2025”.

Fue 1.º lugar absoluto y femenil en el torneo de aniversario de la Universidad Autónoma de Guadalajara.

Fue considerada como una de las 100 mujeres más poderosas de México en 2024 por parte de la revista Forbes.

Alondra Bagatella ha representado a México en torneos internacionales con resultados notables como primer lugar femenil en su debut Universidad Autónoma de Guadalajara

La niña genio mexicana sueña con trabajar para la NASA

Más allá de continuar su carrera como ajedrecista profesional, Alondra Bagatella tiene el sueño de trabajar como ingeniera aeroespacial para la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés).

Según compartió en una entrevista que brindó al medio mexicano El Universal, le gustaría trabajar para la NASA y programar cohetes, ya que disfruta mucho aprender sobre robótica y programación.