Niña prodigio en California: tiene 10 años, se apellida igual que un personaje de The Big Bang Theory y ya estudia en la universidad

Honey Cooper tiene 10 años, asiste a cuarto grado y forma parte de un programa de inscripción dual que le permite tomar un curso universitario mientras continúa su educación básica. La estudiante está matriculada en la Escuela Primaria Kimbark y en una clase de arte en San Bernardino Valley College. Su caso, aunque no tienen parentesco en la vida real, evoca a Sheldon Cooper, el entrañable personaje de The Big Bang Theory que se caracterizaba por su inteligencia y haber cursado la universidad cuando era apenas un niño.

Honey Cooper, la niña prodigio que combina primaria y universidad

El caso se desarrolla en el condado de San Bernardino, en California, donde autoridades escolares impulsaron la posibilidad de que alumnos con alto rendimiento accedan a estudios superiores sin abandonar el sistema público. Honey es una de las primeras estudiantes de primaria en incorporarse a esta modalidad en la zona.

“Es muy, muy, muy brillante. Es dedicada. Es apasionada. Le encanta aprender”, dijo Brittany Zuniga, directora de la Escuela Primaria Kimbark, a KTLA 5.

Mientras en cuarto grado estudia fracciones, ciencias y lectura junto a más de 30 compañeros, en la universidad comparte aula con un grupo reducido de aproximadamente 12 estudiantes en un curso de arte. “Es muy diferente”, señaló Honey al medio estadounidense.

La inscripción en San Bernardino Valley College se concretó tras la intervención de las autoridades educativas que evaluaron alternativas para ampliar sus desafíos académicos dentro del sistema público.

Desarrollo temprano y aprendizaje autodidacta

Según relató su madre, Mia Cooper, su nivel de matemáticas corresponde a contenidos de séptimo grado, y su capacidad de lectura alcanza estándares propios del final de la educación secundaria. Estos avances fueron observados desde temprana edad.

“Honey no balbuceaba ni hablaba mucho de bebé, pero a los 18 meses, las cosas empezaron a cambiar”, contó Cooper a KTLA 5.

La menor de cinco hermanos aprendió a leer por cuenta propia. Esa habilidad marcó el inicio de un proceso educativo que avanzó con rapidez respecto de los parámetros habituales de su edad.

San Bernardino Valley College es un colegio comunitario público en San Bernardino, California Google Maps

El rol de la escuela pública en la educación dual

La posibilidad de que Honey cursara una materia universitaria surgió luego de que la subdirectora de servicios estudiantiles del distrito, Sandra Rodriguez, evaluara antecedentes de estudiantes educados en casa que habían tomado clases en la universidad.

A partir de esa experiencia previa, se planteó la opción de extender el acceso a alumnos de escuelas públicas con desempeño avanzado. Tras consultar con la familia, se decidió avanzar con la inscripción.

La directora de la Escuela Primaria Kimbark señaló que el caso podría abrir camino para que otros estudiantes accedan a oportunidades similares en el futuro.

“Creo que muchos de nosotros ni siquiera pensábamos que esto fuera una posibilidad, ni siquiera pensábamos que fuera algo posible: un estudiante de primaria matriculándose simultáneamente en la universidad”, remarcó Zúniga a ABC 7.

Honey Cooper, una estudiante de cuarto grado en el condado de San Bernardino comenzó su educación universitaria de manera simultanea Captura de pantalla video KTLA 5

Cómo es estudiar en San Bernardino Valley College a los 10 años

Honey comenzó a asistir a un curso de arte en el nivel universitario. Según explicó, la organización del tiempo es clave para cumplir con las exigencias de ambos programas académicos.

“Es realmente mucho, pero si lo equilibras, puede ir muy bien”, señaló.

A pesar de la carga académica, mantiene actividades propias de su edad, como participar en teatro escolar, leer libros impresos y pasar tiempo con amistades y familiares. “Es muy importante compaginar las tareas escolares con el tiempo personal”, dijo su madre.

Mia Cooper también señaló que el acompañamiento familiar fue determinante para sostener el ritmo de estudio. En el hogar, el uso de dispositivos electrónicos es limitado y se priorizan actividades presenciales y relaciones sociales.

Cuando se le preguntó por su futuro, Honey mencionó tres posibles caminos: “Quiero ser cirujana, artista o diseñadora de moda”. Estas aspiraciones conviven con su formación actual en materias básicas y en disciplinas artísticas.