La nueva aplicación de citas para que quienes nos quieren nos busquen pareja

LA NACION

escuchar

A medida que la tecnología toma el control de las relaciones románticas, crece el diccionario de patologías asociadas a esos vínculos virtuales. Es cada vez más amplio el universo de palabras terminadas en “ing” que describen emociones y situaciones negativas que suceden entre los usuarios de las redes sociales, y que son el festín de la psicología contemporánea. No hay diván que resista tanta toxicidad. La experiencia de buscar amor en las aplicaciones finalmente tiene efecto bumeran: no porque sí en todo el mundo sigue creciendo la población soltera.

Tus amigos te describen mejor en las apps

Gohsting, retroshading (escribir a una ex pareja en un momento de debilidad), roaching (salir con varias personas y que ninguna se entere), love bombing (manipular mediante halagos para conseguir algo) y ahora mid-mute dating, o silenciar parcialmente las notificaciones de la persona con la que nos estamos viendo y activarlas solo el fin de semana. Una encuesta reciente del sitio Pew Reserch detectó que mientras el 28% de los estadounidenses que usan aplicaciones de citas describe su experiencia como esperanzadora, más del 45% la considera frustrante. En ese contexto de pésimos matchs y encuentros que nunca pasan a lo presencial, amén de la cantidad de perfiles falsos (que ninguna plataforma ha logrado erradicar hasta hoy), Tina Wilson decidió fundar Wingman, una novedosa aplicación de encuentros en la que tus amigos se ocupan de buscarte pareja.

La app para que tus amigos te busquen pareja

Con una ayudita de tus amigos

La idea no suena nada mal. Delegar la gestión sentimental en nuestros amigos y familiares puede ser una alternativa saludable para quienes se cansaron de swipear, pero sobre todo tiene lógica ya que muchas veces las personas que nos quieren (bien) nos conocen mejor que nosotros mismos. “Tuve un momento de iluminación, ¿no sería divertido si pudiera dejar que mis amigos lo hicieran por mí? Me aman, pero también pueden hablar sobre mis adorables defectos y tal vez ayudarme a evitar las locuras que suceden en las redes” decía Wilson en varias entrevistas.

Muchas veces, las personas que te quieren ven aspectos que vos no ves

Cierto es que muchas veces perdemos oportunidades de coincidir con algún perfil solo porque no nos gusta una foto, algo que el criterio de los amigos puede ayudar a relativizar. “Cerraste la puerta incluso antes de que sucediera” le respondían a Wilson cuando ella les mostraba la oferta de candidatos en alguna aplicación.”Tiene un mal fondo de pantalla’. Y ellos me decían: ‘Eso es ridículo… podría estar en casa de su abuela’”. En un artículo publicado en 2011 en la revista Current Directions in Psychological Science, los psicólogos señalaban que los demás a veces ven aspectos de nuestra personalidad que nosotros no vemos, eso en parte debido a los prejuicios que vamos cultivando a lo largo de nuestro derrotero romántico. “Si dos personas tienen dinero y tienen que comprar algo para ellos mismos o para la otra persona, tomarán mejores decisiones para la otra persona” explicaba Moran Cerf, profesor de neurociencia y negocios en Kellogg School of Management. “Algunos dirían que se preocupan más cuando piensan en los demás. Somos más imprudentes con nosotros mismos. Hay argumentos a favor de que somos menos emocionales cuando no estamos en la situación, podemos mirar diferentes barómetros, estamos menos presionados. Está volviendo a la misma idea de que estamos pensando de manera diferente cuando pensamos en los demás”.

Sin dudas, los amigos te conocen mejor que un algoritmo

A pesar de que las aplicaciones de encuentros vinieron a multiplicar por cien las oportunidades, cierto es que estamos cada vez más solos. Volver a esos amigos “celestinos”- que quieren vernos bien- le da un toque más humano a la búsqueda de pareja, compañía o lo que se parezca. Después de todo nos conocen mejor que los algoritmos…

LA NACION

Conforme a los criterios de Conocé The Trust Project