La original idea de una maestra para incentivar a sus alumnos con la tarea: “Eso es tener vocación”

escuchar

Con frecuencia algunos docentes buscan la manera de estimular a sus alumnos para que puedan involucrarse más en sus estudios o simplemente los sorprenden con un pequeño gesto que puede llenarlos de ilusión. Aparentemente, una de las formas más efectivas para lograrlo es recurrir al evento deportivo que, durante más de un mes, tuvo al país moviéndose al ritmo de “Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar”. En las redes sociales se viralizó la particular idea de una maestra para corregir las tareas y recibió elogios de los usuarios.

Lo que sucedió entre noviembre y diciembre de 2022 dejó una marca imborrable en los argentinos. Amantes del fútbol o no tanto, la gran mayoría llevó los colores celeste y blanco y entonó con fervor el himno nacional en apoyo a los 26 jugadores que viajaron a Qatar para disputar el Mundial. Si bien el debut del conjunto que dirige Lionel Scaloni fue un tanto accidentado -perdió 2-1 contra Arabia Saudita-, para ellos el dicho “un tropezón no es caída” nunca fue tan cierto. En una remontada histórica, ganaron todos los partidos restantes y llegaron a la gran final donde se enfrentaron al último campeón.

Lionel Messi con la Copa del Mundo tras ganar la final contra Francia en el Estadio Lusail (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Ese 18 de diciembre de 2022 será por muchos años más un día inolvidable. “La Scaloneta” abrió el marcador de la final del mundo y se impuso 2 a 0 ante Francia, sin embargo, ellos dieron vuelta la historia y empataron. En el alargue igualaron 3-3 por lo que la definición fue por penales. Con un Emiliano “Dibu” Martínez vestido con capa de héroe y excelentes actuaciones de los argentinos, el seleccionado nacional volvió a levantar la Copa después de 36 años. Lo que se vivió después fue una verdadera fiesta, donde tanto grandes como chicos tiñeron cada rincón del país de celeste y blanco.

Con la alegría que provocó el Mundial y la gran ilusión que despertó sobre todo en los niños, algunos docentes lo vieron como una buena forma de usarlo para estimular a sus alumnos, por lo que buscaron de qué manera podían incorporarlo a la rutina. Una maestra encontró la opción perfecta: corrige los trabajos de sus estudiantes con una foto que recorrió el mundo, la de Lionel Messi dándole un beso a la Copa del Mundo.

Una maestra usa un sello de Messi para corregir los trabajos de sus alumnos Twitter @hibisss

“La maestra de mi sobrino, en vez de corregir o ponerle alguna carita en el cuaderno, le pone un sello de Messi con la copa, me parece maravilloso”, escribió la cuenta de Twitter @hibisss y adjuntó la prueba. En el cuaderno blanco a rayas se pudo ver la imagen del 10 y como era de esperarse, el niño lo pintó con los colores correctos, celeste para la camiseta y amarillo para el trofeo de Mejor Jugador que ganó Leo y la Copa del Mundo.

Rápidamente, el posteo se hizo viral y tuvo más de 38 mil Me Gusta. Asimismo, el gesto de la docente recibió elogios y aplausos de los usuarios de Twitter. “Eso es tener total vocación por lo que hace, piensa un montón en los niños, amo”; “Me encanta que él lo pinte”.

La original idea de una maestra: usa un sello de Lionel Messi con la Copa del Mundo para corregir los cuadernos de sus estudiantes Twitter @hibisss

Asimismo, sirvió como inspiración para otras docentes que les pareció una buena idea para implementar en sus clases: “Soy profe, lo necesito ya”; “Quiero no, necesito corregir con este sello”. A su vez, otra también compartió su propio método: “Yo me mandé a hacer el del meme “messirve” y no puedo esperar a que me llegue, necesito sellar todas sus carpetas”.

LA NACION