El emocionante video de una maestra al presentar a una alumna sordomuda

En redes sociales se volvió viral el momento en que una maestra enseña algunas palabras en lengua de señas a un grupo de alumnos para que estos puedan comunicarse con Milagros, una compañera que es sordomuda.

El video fue compartido a través de Facebook por una madre de familia identificada como Yessi Yadi García. En la grabación, la maestra Maricela se muestra presentando a la pequeña a sus compañeros de otro grupo, a quienes les explica que padece una discapacidad ya que nació sin poder oír ni hablar.

Una docente llamó la atención de sus alumnos al presentar a una nueva compañera (Captura Facebook)

“Ella se llama Milagros, ella nació con un problemita: que ella no escucha y no habla. Es muy difícil para ella expresarse”, señala la profesora. Por lo anterior, la maestra explica que su compromiso es pasar a cada uno de los salones para que la pequeña les muestre a los pequeños la manera en que ella saluda y se despide, al mismo tiempo que les enseña algunas señales básicas para saber cómo responderle.

El gesto de una docente que se volvió viral

La maestra también les aclara a los estudiantes que si la pequeña no les contesta o no les entiende no es porque sea grosera y más bien les pide que la entiendan y se pongan en su lugar. “Vamos a tratar que ella pueda socializar con todos. Como una niña sin ningún detalle”, señaló. La acción de la profesora ha sido aplaudida y muy bien recibida por los usuarios de la red social.

La pequeña es sordomuda y comenzó su ciclo escolar (Captura video)

El Universal (México)