Mandihna, la esposa de Dibu Martínez, mostró el plato 100% argentino que probó ni bien llegó a Buenos Aires

Mandinha, la esposa de Emiliano “Dibu” Martínez, aprovechó el viaje del arquero para compartir una cena bien argentina con una amiga. A través de sus historias de Instagram, mostró el menú que degustó durante una de sus noches en el país. Además de un plato principal, también disfrutó de un postre con sello albiceleste.

Desde hace tiempo, el arquero de la selección argentina es uno de los miembros más queridos del plantel. El cariño de los hinchas comenzó con su desempeño en la Copa América 2021 y especialmente con su actuación en la tanda de penales. Luego, el guardameta surgido en Independiente repitió su hazaña en el Mundial 2022 y la consagración en la Copa del Mundo catapultó su popularidad.

Esa situación no lo involucró solo a él, sino que también ganó mucha popularidad su familia. En ese contexto, las intervenciones de su pareja, Mandinha, generan mucho interés entre los usuarios de las redes sociales.

Así las cosas, los hinchas están ansiosos por conocer el día a día de los futbolistas y su familia durante su estadía en la Argentina. El equipo de Lionel Scaloni se encuentra en el país para disputar los amistosos ante Panamá y Curazao, con entradas agotadas.

Por eso, muchas figuras relacionadas al mundo de la albiceleste optaron por salir a disfrutar de la gastronomía nacional y ese fue el caso de Mandinha. Portuguesa de origen, su conexón con el país ya es total y por eso no se privó de salir a comer con una amiga y disfrutar de dos clásicos de los restaurantes nacionales.

Mandinha, esposa de Emiliano "Dibu" Martínez, disfrutó de un menú bien argentino

En su historia de Instagram, a través de dos breves videos mostró los platos que disfrutó. “Cita con esta mujer hermosa”, escribió sobre la grabación donde se puede ver a su amiga en el restaurante que eligieron para cenar. En esas mismas imágenes, un movimiento de cámara dejó ver que ambas disfrutaron de una bandeja de tira de asado.

Eso no fue todo, ya que la esposa de Emiliano Martínez también quiso contarle a sus seguidores cuál fue el postre que comió. En una historia posterior y también a través de un video, mostró la prolija presentación del flan que tenía en su plato.

Amanda "Mandinha" Gama, esposa de Emiliano Dibu Martínez, salió a comer y disfrutó de un menú bien argentino Instagram / @mandinha_martinez_

Al ser una historia y no una publicación del feed, no hay forma de observar el alcance ni las interacciones que alcanzaron las grabaciones. Sin embargo, es de esperar que no hayan pasado desapercibidas para nadie, dado el alto nivel de popularidad de la dueña de la cuenta.

De esta manera, Mandinha eligió comer carne en su visita a la Argentina, algo que se repitió entre figuras de la selección argentina. Durante la noche del lunes, Lionel Messi causó una revolución con su visita a Don Julio, donde disfrutó de lo que ofrece la parrilla ubicada en Palermo. A partir de su presencia, cientos de personas se juntaron en las inmediaciones del local gastronómico a la espera de poder verlo.

