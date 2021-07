La predicción de Jimena La Torre para la Argentina en lo que queda de 2021

En su ciclo de entrevistas virtuales, Pamela David se dedica a conversar con referentes de distintos ámbitos. El jueves, la conductora televisiva aprovechó la proximidad del 9 de julio para abordar la fecha patria de la mano de Jimena La Torre y desde una perspectiva diferente: la astrológica. Durante la charla, la reconocida tarotista dio un mensaje alentador para los argentinos y vaticinó un esperanzador semestre para todo el país.

“Se viene el cumpleaños de Argentina con una revolución social: ¿qué nos espera a los argentinos?”, indagó David al comienzo de la charla. “Cuando Argentina nace ese 9 de julio de 1816, la Luna está llena. Una persona que nace con Luna llena tiene una receptividad un poco fuerte. Pero si vos sos de Cáncer, como en este caso, el 9 de julio, y nacés con Luna llena, esta Luna va a estar en un signo que se llama Capricornio porque está en el opuesto”, explicó La Torre. “Esa posición de la Luna en Capricornio es la peor de todas. En astrología mundana, cuando uno mira las cartas natales de un país, ves al Sol, que sería el poder, los presidentes, y la Luna es el pueblo. Si tenés el Sol en un signo y la Luna en el signo opuesto, el poder y el pueblo siempre van a estar en conflicto. No es bueno para un país en astrología mundana tener una Luna en oposición al Sol”, añadió.

En relación a qué fecha se elige para considerar el nacimiento de un país, la astróloga explicó que la Argentina cumple años el 9 de julio de 1816, porque en los países se toma el día de la independencia. “La carta natal de nuestro país se toma en esa fecha. Hace muchos años, cuando estudiaba, iba a congresos de astrología donde ya se hablaba de cambiar esa carta porque era muy fea. La carta igual sigue rigiendo y el 9 de julio lo vamos a seguir festejando porque es el día de la independencia”, señaló.

Luego, La Torre se refirió al ascendente de la Argentina, que es Libra. “Para la astrología mundana, si uno tiene el ascendente en el signo de Libra, que tiene un componente energéticamente ariano, unidireccional, y vos vas a tener un ascendente donde todo está más estudiado, más mirado, como Libra, va a tardar un poco más en fluir fácilmente la cosa. Para entenderlo: eso hace que la carta natal de la Argentina no sea una gran carta natal”, manifestó. Por esa razón, según contó la astróloga, cuando empezó a trabajar en medios, se le pidió que la cambie. “En el año 2012 yo estaba escribiendo un libro y dije: ‘Voy a hacer una mezcla entre el 25 de mayo y el 9 de julio’. Cuando hago la mezcla me da el año 1813, y estábamos justo en los 200 años de la Asamblea del Año XIII. ¿Por qué no vamos a hacer una carta natal de esa carta a ver qué sale? Y sale el 31/01/1813, que es cuando empieza la Asamblea del Año XIII”, recordó la tarotista.

La esperanzadora predicción de Jimena Latorre para los argentinos

Si se cambiara la carta astral de Argentina todo cambiaría. “Nacemos con Luna nueva, la Argentina sería Acuario. Simplemente pensando que nosotros vivimos en el hemisferio sur, donde tenemos al trópico de Capricornio y este está mucho más cerca del signo de Acuario que de Cáncer, que está en el norte”, comenzó. Y aclaró: “O sea que nuestro signo corresponde a un trópico que está en el norte. Ya cambiaría bastante energéticamente. Y ese día fue Luna nueva: un país con Luna nueva es otro país. Igualmente, al margen de la carta natal, yo te hice la revolución solar de este año porque como siempre vamos a festejar el cumpleaños del país el 9 de julio”. Durante la conversación, La Torre contó que tenía “la necesidad de cambiar esa carta, porque es tan compleja que es difícil leerla”. Y sumó: “Las oposiciones, las cuadraturas y el ascendente: ya tenés tres energías súper diferentes que no fluyen”.

Qué le deparan los astros a la Argentina para 2021

Luego, David quiso saber qué deparaba a los argentinos el resto de 2021. “Este es un año donde cumplimos con Luna nueva. Es un año renovador porque cumplir con Luna nueva es un año que te da una esperanza nueva”, expresó. “Este año cumplimos con ascendente en el opuesto al ascendente natal: en Aries, un ascendente bien colocado. Este 9 de julio es un lindo año renovador. Va a tardar en verse”.

“En el inmediato, cumplimos con un Marte y Venus sobre nuestro Marte natal donde Venus le da un toque más afectivo a ese Marte tan guerrero que tiene la Argentina”, continuó la astróloga, que contó que “el renacimiento de la Luna está buenísimo porque ya hace que el pueblo y el poder en un punto traten de juntarse generando un cambio”. Y añadió: “Un cambio que puede no ser muy lindo para algunos, pero que viniendo del signo de Cáncer puede ser hasta un poco inesperado porque vos sabés que el signo de Cáncer tiene una gran inestabilidad, menos capacidad de consciencia”.

Además, La Torre anticipó que, en el futuro cercano del país, será “muy importante la presencia de las mujeres dentro del poder, porque la Luna me está reflejando poder, Venus al lado de Marte también, entonces hay una fuerza de las mujeres políticas bastante más fuerte”.

LA NACION