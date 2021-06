La tarotista que “predijo” el coronavirus reveló qué pasará en los próximos años

Roxanne Furnival había logrado acaparar todas las miradas cuando, en 2020, se conoció que dos años atrás había “anticipado” el brote de coronavirus.

La tarotista de 35 años afirmó durante mucho tiempo que en 2018 tuvo una visión que predijo la pandemia. Ahora, con este “acierto” en mano, se animó a vislumbrar qué pasará en los próximos años y los cambios que augura a nivel mundial son preocupantes.

La pandemia fue uno de los focos de su predicción. “Creo que el Día de la Libertad sucederá pero no como lo imaginamos. Todavía tendremos restricciones durante los próximos dos años”, indicó en diálogo con Ladbible. “Veo otra ola de Covid en diciembre. No otro bloqueo pero sí restricciones continuas. Luego, no veo otra pandemia durante mucho tiempo”, advirtió.

Roxanne Furnival tiene 35 años; Entre sus predicciones, le advierte a la gente que no planee vacaciones "para el verano del 2022 y 2023" Ladbible

En sus dichos también expresó gran preocupación por la economía post pandemia y señaló que “las deudas del coronavirus se pagarán durante varias décadas”. Sin embargo, auguró un agosto con clima festivo y un mes ideal para comenzar proyectos nuevos.

La política internacional y un conflicto en puerta

Alejada de la pandemia y sus consecuencias, Roxanne Furnival dijo que ve “teorías de conspiración ganando apoyo, disturbios y caos” en las calles del Reino Unido. “Boris no ganará las próximas elecciones, veo otro bebé para Harry y Meghan, y William se convertirá en rey antes de lo esperado”, adelantó.

Según Furnival, Boris Johnson no ganará las próximas elecciones Europa Press

Las predicciones para Inglaterra no son las mejores y un conflicto con China está cerca según sus declaraciones. Además, advirtió que habrán grandes inundaciones acompañadas de mucho descontento civil.

Pero no todo lo que declaró es negativo. Según lo que ella misma expresó al ser consultada por el mencionado medio británico, todas sus predicciones son evitables. “Algunas se pueden evitar si la gente mantiene la calma y es consciente de los demás. No todo es pesimismo, también hay días brillantes por delante”, señaló.

LA NACION