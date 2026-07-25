Proverbio chino: “Cuanto más larga es la cuerda, más alto volará la cometa”

En una era dominada por la gratificación instantánea, la filosofía oriental ofrece una perspectiva alternativa sobre el desarrollo personal y profesional. El proverbio “Cuanto más larga es la cuerda, más alto volará la cometa” se consolidó como una máxima que invita a reflexionar sobre la importancia de la paciencia y la visión a largo plazo. Esta enseñanza sugiere que los resultados obtenidos de manera apresurada suelen ser frágiles, mientras que un plan estructurado garantiza beneficios más duraderos.

Un plan estructurado de vida garantiza beneficios más duraderos Shutterstock

La metáfora desglosa los componentes del éxito en dos pilares: la cometa, que representa las aspiraciones y metas elevadas, y la cuerda, que simboliza la base firme, el tiempo de preparación y el esfuerzo constante. Esta máxima pone en tela de juicio la lógica moderna de la inmediatez, donde argumenta que forzar los ciclos naturales, una postura respaldada por corrientes como el taoísmo y el confucianismo, suele generar desequilibrio. En cambio, actuar con previsión permite que los frutos maduren en el momento adecuado.

Por el lado de la matiz sociológica, el proverbio también resalta la importancia de la confianza y el apoyo. La cuerda, lejos de ser una restricción, funciona como el vínculo necesario con los valores, la familia o los maestros que, al brindar margen y autonomía, permiten que el individuo alcance su máximo potencial. En este sentido, la libertad no implica despojarse de los lazos, sino contar con un respaldo que otorgue la seguridad necesaria ante los desafíos.

La confianza para poder desarrollar el potencial personal es fundamental

En la práctica, esta filosofía se traduce en modelos de gestión donde los líderes otorgan autonomía a sus equipos o los mentores acompañan sin sobreproteger, lo que fomenta la independencia. En este sentido, dar cuerda es un acto de confianza que permite al sujeto atrapar el viento y elevarse por sus propios méritos. En conclusión, el verdadero progreso se entiende como un proceso continuo y no como un evento aislado, donde la inversión en los fundamentos resulta esencial para resistir las crisis y asegurar una altura significativa en cualquier proyecto de vida.