La psicología dice que las personas que siempre interrumpen a los demás suelen sentir ansiedad por decir lo que piensan antes de olvidarlo

Interrumpir a otros durante una charla genera, con frecuencia, una interpretación negativa. El receptor suele etiquetar esta conducta como un rasgo de egocentrismo o una falta absoluta de respeto.

Sin embargo, diversos especialistas en psicología sostienen que este fenómeno resulta más complejo y que responde a una combinación de factores neurológicos, emocionales, sociales y culturales.

En las relaciones personales, la interrupción constante erosiona la confianza y genera una distancia emocional significativa Shutterstock

Según datos de Psicología Social, cerca del 70% de las interrupciones suceden por una reacción espontánea donde el sujeto busca asociar ideas. El cerebro trabaja a gran velocidad, procesa el mensaje del interlocutor y, al mismo tiempo, recupera vivencias propias para aportar a la conversación.

El impacto en los vínculos personales

Desde una perspectiva neuropsicológica, la mente humana opera como un sistema multitarea. El lóbulo temporal descodifica el lenguaje mientras otras áreas del cerebro preparan una respuesta. Este mecanismo automático busca participar activamente en el intercambio. La prisa por intervenir no nace siempre de un deseo de dominio, sino de un impulso genuino por compartir una experiencia relevante o una idea similar. La memoria de trabajo, que es la capacidad del cerebro para retener información durante lapsos breves, juega un papel determinante. Muchas personas sienten un temor persistente a olvidar lo que desean expresar, por eso lanzan su mensaje sin esperar el turno del otro. Esta ansiedad se agudiza en entornos con múltiples participantes, como sucede en fiestas o reuniones sociales.

Las reuniones de trabajo donde predominan las interrupciones suelen marginar a los empleados introvertidos o pacientes Shutterstock

Las consecuencias de este hábito varían según el ámbito. En las relaciones personales, la interrupción constante erosiona la confianza y genera una distancia emocional significativa. Cuando una parte siente que sus palabras carecen de valor o que su turno es invadido, surge la frustración. Los psicólogos sugieren practicar la escucha activa, un ejercicio que implica validar el derecho a expresarse y respetar los tiempos de cada individuo para lograr un vínculo equilibrado.

En el entorno laboral, los efectos resultan igualmente adversos. Las reuniones donde predominan las voces estridentes suelen marginar a los empleados introvertidos o pacientes, lo cual empobrece la calidad de los debates al suprimir aportes valiosos de aquellos con perfiles más silenciosos.

Asimismo, interrumpir a superiores o a clientes conlleva riesgos profesionales elevados. Esta actitud construye una imagen negativa que el entorno etiqueta como desconsideración o falta de profesionalismo. El daño reputacional en la dinámica del equipo de trabajo suele ser difícil de revertir si el hábito se vuelve crónico.

Para manterner una conversación sana los expertos aconsejan moderar los impulsos y priorizar la atención sobre la intervención propia Getty - E+

Por tal motivo, los expertos aconsejan moderar los impulsos y priorizar la atención sobre la intervención propia. Entender que el cerebro busca conectar ideas ayuda a gestionar la ansiedad conversacional, pero no justifica invadir el espacio del otro en la comunicación cotidiana. La clave para mejorar las interacciones radica en reconocer la propia tendencia a la multitarea y esforzarse por sostener el silencio, incluso ante la urgencia de aportar una idea. Este cambio de conducta permite fortalecer tanto la calidad de los vínculos como la eficacia en el trabajo diario, al tiempo que fomenta una cultura del respeto y la valoración mutua entre las personas.

Consejos para dejar de interrumpir en las conversaciones

Practicar la escucha activa : concentrarse en lo que expresa la otra persona y validar su derecho a hablar y a completar sus ideas.

: concentrarse en lo que expresa la otra persona y validar su derecho a hablar y a completar sus ideas. Respetar los tiempos del interlocutor : evitar intervenir antes de que la otra persona termine, incluso cuando aparece una idea que se quiere compartir.

: evitar intervenir antes de que la otra persona termine, incluso cuando aparece una idea que se quiere compartir. Moderar el impulso de responder : reconocer la urgencia por intervenir y esforzarse por no convertirla automáticamente en una interrupción.

: reconocer la urgencia por intervenir y esforzarse por no convertirla automáticamente en una interrupción. Gestionar la ansiedad por olvidar una idea : entender que el temor a perder lo que se quiere decir puede llevar a hablar antes de tiempo y aprender a controlar ese impulso.

: entender que el temor a perder lo que se quiere decir puede llevar a hablar antes de tiempo y aprender a controlar ese impulso. Reconocer la tendencia a la multitarea : tomar conciencia de que, mientras se escucha, el cerebro también puede estar preparando una respuesta o asociando experiencias propias.

: tomar conciencia de que, mientras se escucha, el cerebro también puede estar preparando una respuesta o asociando experiencias propias. Aprender a sostener el silencio : resistir la necesidad de intervenir inmediatamente, incluso cuando se siente una fuerte urgencia por aportar algo.

: resistir la necesidad de intervenir inmediatamente, incluso cuando se siente una fuerte urgencia por aportar algo. Priorizar la atención sobre la intervención: poner el foco en escuchar al otro antes que en encontrar el momento para expresar la propia idea.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.