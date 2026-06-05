Qué dice la psicología de las personas que usan siempre la misma ropa

Así como hay personas que cada que llegan a su casa lo primero que hacen es quitarse las prendas y en lugar de ponerlas en el clóset las acumulan en una silla con intención de guardarlas luego o volvérselas a poner, también hay quienes siempre están vistiendo la misma ropa. De seguro te ha pasado que tu mejor amigo no cambia de look, o que tu pareja no puede decirle adiós a esa clásica camisa o talvez seas tú quien se niega a dejar ese vestido o polo del mismo color y hasta te molestan diciéndote que “pareces foto” porque siempre luces igual y un claro ejemplo son figuras como Steve Jobs o Mark Zuckerberg. La psicología se ha encargado de estudiar qué significa usar lo mismo en diversas ocasiones y no tiene nada que ver con una falta de estilo, sino que es parte de una estrategia mental.

¿Qué significa que una persona use siempre la misma ropa?

Despertar sobre la hora, ducharse, preparar el desayuno, alistar a los hijos o uno mismo, guardar todo en la cartera o maletín, suelen ser actividades que nos toman mucho tiempo en las mañanas o que hacen que perdamos instantes valiosos para pensar en otros detalles como qué ropa se va usar. Si bien muchos planifican con anticipación o desde la noche anterior, a otros se les hace más sencillo repetir lo de días anteriores o recurrir a la misma prenda que ya todos conocen de memoria.

Mark Zuckerberg y su histórica remera negra Nic Coury - FR171100 AP

El que algunas personas opten por esto no significa una falta de interés en la moda o hacerlo solo por costumbre, sino que está vinculado a factores psicológicos profundos. Y es que el cerebro se enfrenta a diversas elecciones cada día, algo que puede ser agotador y que los expertos conocen como “fatiga decisional” que provoca cansancio mental y afecta el rendimiento en otras tareas importantes.

Por eso, hay quienes prefieren simplificar su armario y reducir el número de decisiones innecesarias usando siempre las mismas prendas.

Steve Jobs hizo de su estilo una tendencia eterna (Foto de KIMIHIRO HOSHINO / AFP) KIMIHIRO HOSHINO - AFP

¿Por qué muchas personas terminan usando siempre las mismas prendas?

Es algo más común de lo que parece. Muchas personas han encontrado sus prendas favoritas y no las sueltan por nada del mundo. Ya sea porque se siente cómoda, combina fácilmente con otras o funciona en diferentes momentos del día. Entonces esa será una opción confiable y no es necesario pensar mucho a la hora de elegir, solo recurrir a lo que simplemente funciona.

Esto no significa falta de creatividad, sino una búsqueda activa por reducir la fatiga de decisión. Los psicólogos coinciden en que así liberamos carga cognitiva y reducimos el estrés diario, permitiendo que nuestra mente se enfoque en decisiones más importantes.

Por Sandra Morales