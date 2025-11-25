La receta para preparar el perfume casero que usan los hoteles para aromatizar el baño

Lograr que los espacios del hogar mantengan un aroma agradable es fundamental para la sensación de limpieza, pero el cuarto de baño suele presentar el mayor desafío.

Factores como la humedad constante, la acumulación de vapores, la falta de agua corriente continua y, en ocasiones, la escasa ventilación, facilitan la aparición de olores incómodos que persisten a pesar de utilizar productos comerciales tradicionales.

Afortunadamente, existe una técnica sencilla y de bajo costo que ha cobrado relevancia por su eficacia para solucionar este problema, emulando la frescura que se percibe en las habitaciones de los hoteles. Se trata de un ambientador que funciona de manera automática con el uso de los sanitarios.

Para realizar esta preparación solo se requieren elementos que usualmente se encuentran en la alacena o el cuarto de lavado.

Necesitará los siguientes insumos:

Una botella de plástico pequeña.

Agua.

Bicarbonato de sodio.

Jugo de un limón.

Suavizante para ropa concentrado.

Instrucciones de preparación y uso

El procedimiento es rápido y no requiere herramientas especiales. Primero, tome la botella de plástico y vierta en ella una medida de su suavizante de ropa preferido; las fragancias como vainilla, lavanda o cítricos suelen funcionar bien para este propósito.

A continuación, incorpore el jugo de limón y añada un vaso de agua hasta completar la capacidad del recipiente. Cierre muy bien la botella y agítela con energía para asegurar que todos los ingredientes se integren perfectamente.

Una buena ventilación ayuda a que los malos olores no sean permanentes. Foto: iStock

El secreto del funcionamiento de este truco reside en la colocación del envase. Una vez mezclado el líquido, ponga la botella boca abajo y realice una perforación pequeña en la base. Es vital que este agujero sea de tamaño reducido; esto garantizará que la mezcla se dosifique lentamente y el efecto perdure por más tiempo.

Finalmente, retire la tapa del tanque del inodoro y sumerja la botella con el orificio orientado hacia abajo. Con este sistema, cada vez que se accione la descarga de la cisterna, el agua se liberará impregnada de la fragancia, perfumando el ambiente de forma constante.

Recomendaciones adicionales para el cuidado del baño

Además del uso de este aromatizante, existen hábitos que refuerzan la higiene y el buen olor en esta zona de la casa:

Plantas de interior: Ubicar especies con fragancia que se adapten a espacios cerrados y con poca luz puede contribuir a un ambiente más fresco.

Plantas de interior: Ubicar especies con fragancia que se adapten a espacios cerrados y con poca luz puede contribuir a un ambiente más fresco.

Manejo de toallas: Se aconseja secar las toallas y toallones al aire libre siempre que sea posible. Mantenerlas húmedas dentro del baño retarda su secado y promueve el crecimiento de bacterias que generan mal olor.

