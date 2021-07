La repentina muerte de cientos de pájaros por una extraña enfermedad que desconcierta a los expertos

En los Estados Unidos cientos de pájaros murieron tras padecer diversos síntomas neurológicos, cuyo origen no logran determinar los especialistas. De hecho, los científicos se encuentran realizando pruebas para detectar si se trata de un virus, bacterias o sustancias químicas aún sin resultados esclarecedores.

El 9 de junio el Servicio Geológico de EE. UU., ya había informado la aparición de aves enfermas y moribundas en al menos ocho estados de ese país. El cuadro incluía síntomas neurológicos, como desorientación, dificultades para caminar o movimientos extraños, y otras complicaciones físicas como hinchazón de ojos y secreción con costras.

“Necesitamos averiguar qué hace que esta enfermedad pueda afectar a todas estas especies y por qué ocurre en todos estos estados diferentes”, dijo al medio Insider Allisyn Gillet, ornitóloga del Departamento de Recursos Naturales de Indiana. Hasta el momento, los casos se reportaron en Indiana, Ohio, Kentucky, Washington DC, Pensilvania, Delaware, Virginia Occidental, Virginia y Maryland.

Los especialistas también describieron que las especies a las que pertenecen las aves, son las típicas que aparecen en las zonas de casas, patios o parques como los arrendajos azules, estorninos europeos, petirrojos americanos y cardenales.

La especialista contó que quienes reportaron los casos coincidían sorprendidos en que las aves se comportaban sin miedo frente al acercamiento de las personas; nada habitual en ellas. Gillet entonces explicó que esa característica particular quizás resida en que estén ciegas o muy desorientadas como para reaccionar. “Ellos balanceaban sus cabezas de maneras extrañas, como si no tuvieran ningún control sobre su cabeza”. agregó.

Por ahora, los estudios de laboratorio no arrojaron certezas respecto de las causas. “No han llegado a ninguna conclusión. No hay resultados definitivos en este momento”, dijo Gillet. Aunque sí se descartó que las extrañas conductas de las aves se produjeron por la influenza aviar y el virus del Nilo Occidental.

Asimismo, sospechan que un posible factor sea la creciente cría de cigarras en la región Este de Estados Unidos. Más aún, porque la aparición de los insectos se produjo en simultáneo con el avance de la enfermedad de las aves.

