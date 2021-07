Dolor por la muerte de Big Jake, el caballo más alto del mundo

Big Jake, considerado el caballo más alto del mundo, murió a los 20 años en Wisconsin, Estados Unidos. El potro belga que medía cerca de 2,1 metros y pesaba 1136 kilos, vivía en una granja de Smokey Hollow Farm en Poynette. Y, en rigor, su muerte se produjo hace dos semanas pero sus dueños no quisieron precisar la fecha exacta.

“Preferimos no recordarlo por una fecha; ha sido un acontecimiento traumático para nuestra familia’', dijo Valicia Gilbert, esposa del dueño de la granja, Jerry Gilbert, a The Associated Press.

Su esposo, en tanto, declaró: “Hay silencio. Los otros caballos lo saben. Creo que tienen su propio tiempo de duelo porque Jake era el centro de atención. Se siente un gran vacío. Parece que todavía está aquí, pero ya no está”. Su cuidador también contó que para homenajear a Big Jake planea mantener su establo vacío y colocará una placa en el exterior del mismo con su foto y su nombre.

Jerry Gilbert dijo que Big Jake era una "superestrella" y un "animal magnífico" Associated Press

El libro Guinness de récords mundiales lo certificó como el ejemplar de su especie vivo más alto del mundo en 2010. En consecuencia, Jake era considerado según su cuidador una “superestrella” y un “animal verdaderamente magnífico”.

Big Jake pesó 108 kilos cuando nació en Nebraska en 2001. Es decir, aproximadamente unos 45 kilos por encima del peso habitual de un potro belga típico.

LA NACION