La sentida carta de una madre al homicida de su hijo que está en completa libertad

Más de tres años completa la madre de Josep Boan Rosanes exigiendo que la persona que le causó la muerte a su hijo vaya a la cárcel. Con un fuerte relato, la señora María Pilar Rosanes le envió un mensaje al hombre que está libre tras ser condenado por homicidio imprudente.

La vida del español Josep, de 20 años, se apagó el 9 de agosto de 2020. Estaba de vacaciones con su padre en el municipio Finisterre, al norte de España. La alegría la compartían en redes sociales; ambos viajaban en sus motos, una de sus mayores pasiones. Sin embargo, cuando se desplazaban a otro municipio, un carro embistió al joven a alta velocidad y lo mató.

El joven fallecido Twitter

Bajo el título “carta al homicida de mi hijo”, María Pilar culpó al conductor Asier González de arrebatarle lo que más quería en la vida: “Tu osadía, tu temeridad, tu egoísmo, tu falta de respeto hacia todo aquel que no seas tú, han hecho desaparecer de un golpe de acelerador al compañero de clase, al alumno, al futuro profesor de historia, al futuro tío, al futuro padre”.

A la madre no le importa si González lee la misiva, solo le interesa que sepa de su existencia y del dolor que desde entonces la acompaña.

“La he escrito para tus oídos, que no para tus ojos, los mismos ojos con los que, dijiste a la juez, haber visto las señales de 70 km por hora y la señal de curva peligrosa; los mismos ojos que vieron una sombra, un animal al que debías esquivar (te escucho declarando ante su señoría, impertérrito, mentira tras mentira) y que por eso invadiste el carril contrario impactando como un misil contra la moto que conducía mi hijo ante la mirada horrorizada de su padre. Los mismos ojos que, según declaraste, vieron a mi hijo tumbado en el arcén de una carretera sin arcén; que no supieron ver a un padre desesperado buscando a un hijo que no encontraba”.

La investigación concluyó que el hombre conducía a menos de 116 kilómetros por hora, una velocidad que superaba los límites permitidos. Casualmente, el 116 lo tiene tatuado el brazo, como le recodó la señora Rosanes.

“Saliste del coche y te alejaste todo lo que pudiste, tú y tus dos compañeros. Tú, un enfermero que no socorrió a un herido… ¿O sabías que a la velocidad a la que circulabas, el 116 que luces tatuado en el brazo, y que negaste por segunda vez ante la juez, era imposible que mi hijo hubiera sobrevivido? Nada, no hiciste nada. Ni en aquel momento ni nunca”, continuó.

También le repechó las actitudes que tomó tras la tragedia, ya que compartió en redes sociales un foto celebrando en un bar y asegurando que la vida le había dado una nueva oportunidad.

El joven, antes del accidente que le costó la vida Twitter

“Quince días después de haber segado la vida a un hombre extraordinario, celebrabas la tuya y publicabas para el mundo la lista de todo lo que harías y que mi hijo ya no podría hacer, sin mostrar ni una pizca de remordimiento”, expresó Rosanales.

Una vez más lo responsabilizó por la muerte de Josep, al que considera un hombre extraordinario: “Yo, su madre, una madre huérfana de hijo, deseo que de la vida recojas el fruto que has sembrado, ni más ni menos. Y hago extensivo mi deseo a todos los que, como tú, han conducido y conducen sus vehículos sin ningún respeto a nada ni a nadie. Que hasta el último aliento os persiga la memoria de nuestros hijos”.

¿Por qué el homicida de Josep Boan Rosanes está libre?

Asier González fue condenado a dos años de cárcel por homicidio imprudente. Sin embargo, no cumplirá la pena porque no tenía antecedentes, como informó el medio local Metrópoli.

La familia de Josep reúne firmas en la plataforma Change.org para promover una reforma del Código Penal de España, ya que en su artículo 142 establece una pena de uno a cuatro años por dicho delito. Quieren que las condenas se equiparen a otras de la región e incluyan hasta sanciones económicas.

“El conductor que ha matado a Josep y que ya ha sido condenado en primera instancia, aún conduce”, dijo María Pilar Rosanes.

El Tiempo (Colombia)