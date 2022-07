Su hijo murió en un accidente, donó los órganos y ahora recibió una carta que le cambió la vida

El 9 de mayo de 2021, Miryan Bessone y Marcelo Álvarez se despertaron por la madrugada con el llamado que ningún padre quiere recibir. Su hijo Elías había tenido un accidente en su Villa Rosario natal cuando volvía en moto hacia su hogar y estaba en grave estado tras impactar contra un camión estacionado. Fueron cuatro días en los que el joven cordobés de 25 años estuvo en coma. El 13 de mayo murió. Sus órganos salvaron otras vidas y ahora su madre busca a la persona que recibió su corazón. “Yo no pretendo más que un abrazo”, expresó en diálogo con LA NACIÓN.

“Sentía que se me salía el corazón del pecho. La respiración se me cortaba porque presentía que era no era bueno lo que se nos veía”, recuerda Miryan sobre el momento en el que un policía le dijo que no podía confirmar si su hijo se encontraba consciente luego del accidente que sufrió por la madrugada del 9 de mayo, cuando regresaba de una cena con amigos. Una vez que la familia llegó al hospital a donde fue trasladado Elías, ella supo que ese sentimiento de madre era cierto: el estado de salud era muy grave debido al golpe en la cabeza que sufrió.

Elías, a la izquierda, junto a su familia; su madre quiere encontrar a la persona a la cual el corazón de su hijo le salvó la vida. (Gentiliza Miryan Bessone)

Fueron cuatro días en los que la esperanza estuvo latente. Sus padres, sus dos hermanas, amigos y demás familiares esperaban su recuperación para volver a ver su sonrisa, para que vuelva a tatuar y compartir esas cenas que ya se habían vuelto un clásico entre sus más cercanos. Aunque su respiración dio una luz de esperanza con una leve mejora, al momento que los médicos le retiraron la medicación para conocer su actividad cerebral supieron que ya no había nada más que hacer.

“Nos dieron la noticia de que había muerte cerebral. El impacto fue tan grande que en ese momento te quedas tan shockeada, sentís que te morís con él obviamente; es hasta el día de hoy que no nos podemos recuperar”, detalla Miryam con el dolor intacto.

Fue en ese momento que debieron tomar una importante decisión: si donar -o no- los órganos de Elías. El personal de Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) necesitaba su autorización para el procedimiento.

Elías murió tras un accidente mientras manejaba su moto (Gentiliza Miryan Bessone)

No fue una decisión fácil en medio del gran dolor que debían asumir. Ante la pregunta, Miryam sintió que le arrancaban el alma. Sin embargo, fueron las respetuosas palabras de un médico las que los ayudó a tomar conciencia de la importancia de la respuesta que iban a dar. “Me dijo: ‘Yo sé que esto es muy difícil, pero Elías va a seguir viviendo en otras personas, vas a dar vida’. Esta frase me retumbó en mi alma y en mi mente y dije que dijimos sí”, recuerda.

En ese momento, para ellos el tema de la donación pasó a un segundo plano, ya que inmediatamente se llevó a cabo la despedida del joven. Casi 200 personas se acercaron al velorio para dar el último adiós a aquel joven, que es recordado como un ser de luz por su personalidad, su don de persona y su arte que está vivo en muchos pobladores de Villa Rosario gracias a su arte de tatuador.

La carta

El 5 de septiembre, Miryam enfrentaba un día duro: estaba sin poder festejar su cumpleaños con su hijo... el primero sin él. Y fue otra llamada que nuevamente cambió su vida. Desde el INCUCAI le comunicaron que a tres meses de los trasplantes, las cuatro personas que recibieron los órganos de su hijo se encontraban en un buen estado de salud. Un día más tarde recibió la conmovedora carta del instituto en el que se detallaba el procedimiento llevado a cabo y los receptores.

“Si ayudo a una persona a tener esperanza, no habré vivido en vano”, dice la cita de Martín Luthen King que le da introducción a la carta que recibió la familia Álvarez -y hoy es el mantra de Miryam- en nombre de los receptores de los órganos que, hoy por hoy, siguen adelante gracias al acto desinteresado por parte de los padres de Elías. Además, se detalla: “Estamos en condiciones de informarles que Claudia Leticia de 48 años recibió un riñón, a Marcelo de 45 años se trasplantó el corazón, Sabrina de 43 años recibió el hígado y Oscar de 71 años se trasplantó la córnea”.

La carta que recibió la familia Álvarez (Gentiliza Miryan Bessone)

La Ley 27.447 de trasplante de órganos establece el derecho a la intimidad, privacidad y confidencialidad, por lo cual “no se puede dar a conocer la identidad de los donantes y receptores, salvo que la persona lo declare en forma pública”. Es por ello que en esta carta de agradecimiento solo se mencionan los nombre de pila de quienes recibieron los órganos.

La campaña en redes sociales

“Fue un enfrentamiento de sentimientos terribles. De llanto y muchas lágrimas de alegría de saber que todo funcionó, porque también el proceso de transporte de órganos muy complicado”, cuenta la mujer sobre aquel entonces. Desde el momento que Miryam leyó el nombre de Marcelo en la carta, le comenzó a resonar en su cabeza. Es el hombre en el que hoy el corazón de su hijo sigue latiendo.

“Cuando te pasan estas cosas que tocás fondo y en el momento no le encontrás el por qué a las cosas y buscás el por qué, no lo vas a encontrar en el plano terrenal, te vas al plano espiritual e intentás a buscar respuestas a preguntas que antes no te hacías. Entre ellas, encontré que el espíritu y el alma de la persona se alojan en el corazón”, indica la madre, que no duda en remarcar que ese órgano, que fue de Elías, hoy es totalmente de Marcelo.

Elías era tatuador y su arte vive en sus vecinos y amigos (Gentiliza Miryan Bessone)

Al tener muy en claro esto, cree que un abrazo con Marcelo podría ser esa bocanada de aire que hoy necesita, y que perdió aquel día que su hijo “trascendió a otro plano”, como considera que sucedió. A 13 meses de ese momento, decidió plasmar su deseo en redes sociales y la repercusión fue tanto inmensa como emocionante.

Hasta el momento, no hay novedades acerca del receptor del corazón que fue de Elías y aunque Miryam tiene en claro y respeta que todo lo que podría llegar a suceder es decisión de Marcelo, no pierde las esperanzas a que un encuentro pueda darse. “Yo no pretendo más que un abrazo”, indica sobre su deseo, que espera poder cumplir.