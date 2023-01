La sorpresiva opinión de Jenna Ortega sobre el baile viral de Merlina y la razón por la que no usa redes sociales

escuchar

Merlina, la serie que tanto jóvenes como adultos disfrutan en Netflix desde el mes pasado, llegó rápidamente a las series más vistas del sitio y ya significó para Jenna Ortega, la actriz protagonista de apenas 20 años, un antes y después su carrera. Especialmente, tras la escena de baile escolar que se hizo viral.

Merlina, un excéntrico personaje creado por Tim Burton y personificado por Jenna Ortega

Tras aparecer en series como You y películas como Scream VI, Ortega venía demostrando no solo grandes capacidades actorales, sino de verdadera sumersión en los personajes.

Para el famoso baile de la niña de la Familia Adams en la serie de Tim Burton, la joven contó que armó la coreografía ella sola, inspirándose, por ejemplo, en los bailes punks de los clubes góticos de los años ochenta.

Al ritmo de “Goo Goo Muck” de The Cramps, la adolescente Merlina, con un vestido negro y maquillaje gótico, sorprende a sus compañeros con rápidos movimientos, mezclando una especie de “Thriller” con un flamenco español, mientras mantiene una mirada atrapante. El video, subido por Netflix en Youtube, cuenta con más de 40 millones de visitas.

El baile de Merlina en la serie de Netflix

“No soy bailarina y estoy segura de que eso es obvio. Me dieron la canción aproximadamente una semana antes e hice todo lo que pude”, dijo en su momento, al contar que luego sabría que ese día era su primero con COVID. “Filmarlo fue horrible, me desperté y tenía dolores en el cuerpo. Sentía como si me hubiera atropellado un coche y un duendecito estuviera en mi garganta arañando las paredes del esófago”.

Nuevas críticas y cuidado de salud mental

Ahora, en declaraciones a Entertainment Tonight, contó que no puede evitar pensar que “lo podría haber hecho mejor”, ya que hubo mucha improvisación. “Algunos de los movimientos que había planeado fueron improvisados. Esa es una de las escenas en las que me quedo despierta de noche pensando: había tantas cosas que debería y podría haber hecho...”, expresó.

Además, contó que justamente por ello se sorprendió tras la viralización del baile: “El hecho de que alguien haya mostrado algún tipo de aprecio o incluso lo haya intentado por sí mismo es inconcebible para mi”.

Ante la pregunta de la periodista de ET, de si consume y está al tanto de la cantidad de videos que se están haciendo con su coreo, la actriz dijo: “No puedo estar en TikTok, no puedo ver nada de todo eso. Por más bueno o malo que sea, no me parece un lugar sano para estar”, afirmó tajante.

Tim Burton y la creación de Merlina

Tim Burton, creador del universo de Merlina

“Para mí, Merlina es la clásica excluida. Parte de la diversión del programa fue crear una escuela para excluidos y la escuela ‘Nunca Más’ encaja en el mundo de la familia Addams”, confesó Tim Burton para Netflix previo al estreno de la serie. “Yo crecí viendo la Familia Addams, tanto la serie como los dibujos animados me encantaron y fueron una inspiración real para mí, pero el personaje de Merlina... me siento como ella desde mi adolescencia”, reconoció el director. Es más, agregó “Comprendo muy bien al personaje porque tuve problemas mentales la mitad de mi vida”.

