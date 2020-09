El pequeño adoptó a un animal que también nació con labio leporino Crédito: Facebook

10 de septiembre de 2020 • 14:27

Una tierna historia de un niño que se siente acompañado se viralizó a través de las redes sociales. Se trata de un pequeño con labio leporino, cuyos padres decidieron adoptar para él una perrita con la misma condición.

Se trata de una pareja de Michigan, Estados Unidos, que decidió agrandar su familia cuando el hombre, Brandon Boyer visitó un refugio de animales para buscar gallinas y se enamoró de una perra mezcla de labrador y golden retriever de sólo dos meses, con labio leporino. Así lo contó su esposa Ashley Boyers a Fox News.

"Me llamó y me dijo: 'No tienen gallinas, pero tienen una cachorra'", recordó Ashley, quien vio al perro por videollamada y no lo dudó: "¡La necesitamos!". La pareja estaba segura de que la mascota le haría gran compañía a su hijo Bentley, de 2 años.

Apenas se vieron, Bentley y la cachorra, llamada Lacey, comenzaron a llevarse bien. "Comen juntos, hacen todo juntos", relató la madre, quien espera que su hijo crezca junto al animal y que esto le permita tener confianza y recordar que nunca está solo.

"Creo que tendrá mucho más significado para él tener una cachorra con el mismo defecto de nacimiento que él tenía, porque demuestra que ninguno de ellos es diferente a cualquier otro niño o cachorro de su edad, ambos son iguales a todos unos a otros ", agregó la madre. Bentley ya fue sometido a dos cirugías para corregir su labio leporino.