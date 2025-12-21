Regresar de un viaje de placer no solo implica traer a cuesta una o varias valijas repletas de vestimenta sucia y el lamento por retornar a la rutina, sino que es casi una tradición volver con algún souvenir de los lugares visitados. Pero parece que las costumbres en el mundo están cambiando en el último tiempo y los típicos imanes, llaveros, gorras y remeras comienzan a quedar relegados. ¿Qué es lo que prefiere traer la gente?

Los viajeros empezaron a inclinarse por objetos o productos gastronómicos característicos de los sitios visitados, según un relevamiento realizado por la página especializada en viajes Booking.com. La encuesta se realizó a poco menos de 30.000 adultos que planean viajar por trabajo o placer en los próximos 12 a 24 meses y que viven en 33 países (1009 son argentinos).

Adiós imanes y souvenirs clásicos: estos son los elegidos de los argentinos que viajan ISABEL INFANTES - AFP

“Lo que muestran las Predicciones de Viaje es que, de alguna manera, el típico llavero o la remera están dando paso a objetos más relacionados con la gastronomía y lo sensorial. Los productos locales comestibles están ganando terreno, en gran parte gracias a la influencia de las redes sociales, que hoy también juegan un papel importante en cómo elegimos nuestros recuerdos de viaje”, comentó Jimena Gutiérrez, gerente general del sitio para la Argentina.

Según el relevamiento, un 74% de los argentinos consideraría comprar utensilios de cocina o artículos de despensa con diseño destacado durante las vacaciones. Esto es, desde frascos de especias pintados a mano hasta latas de aceite de oliva artesanal que también funcionan como decoración.

Una cuarta parte de los encuestados dijo que los recuerdos culinarios les ayudan a revivir un destino cada vez que cocinan, mientras que otro 25% valoró cómo estos artículos muestran la artesanía local, la sustentabilidad y los métodos tradicionales de preparación.