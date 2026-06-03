La verdadera función del pequeño agujero del cortaúñas

El cortaúñas, herramienta esencial en la higiene personal presente en casi todos los hogares, esconde un detalle de diseño cuya utilidad pasa desapercibida para la mayoría de sus usuarios: un pequeño orificio en su estructura. Este elemento, confundido habitualmente con un simple rasgo estético, cumple funciones prácticas que facilitan su transporte, almacenamiento y uso cotidiano.

Para qué sirve el pequeño agujero del cortaúñas

La función principal de este agujero es permitir que el cortaúñas quede enganchado a un llavero o a una cadena. Esta capacidad de sujeción convierte a la herramienta en un accesorio fácilmente transportable, ideal para viajes o actividades diarias. El hallazgo de este propósito, que ignoran muchos usuarios, genera asombro constante en las redes sociales. Más allá de la portabilidad, el orificio evita extravíos, una preocupación frecuente con objetos pequeños. El usuario puede colgar el dispositivo en un gancho estratégico dentro del baño, en un botiquín o junto a las llaves, lo cual garantiza un acceso rápido y ordenado.

Otra utilidad práctica, aunque menos conocida, consiste en el uso del orificio para doblar cables o alambres. Al introducir el material en el hueco y ejercer presión con el cuerpo del cortaúñas, la persona logra un doblez preciso y uniforme. Este recurso resulta valioso para quienes carecen de herramientas específicas en su hogar, ya que ofrece una solución ingeniosa ante la necesidad de moldear pequeños filamentos metálicos.

El cortaúñas integra además otras funciones mediante apéndices adicionales. Posee una pequeña lima plegable para retoques rápidos y una espátula de usos múltiples. Esta última herramienta sirve para limpiar suciedad acumulada bajo las uñas, remover cutículas, ajustar tornillos diminutos, abrir sobres o hasta pelar cables y manipular frutos secos. Esta versatilidad convirtió al alicate en un objeto multifacético desde su invención en 1875, la cual buscó reemplazar métodos menos precisos para el cuidado personal.

El cortaúñas a veces tiene otras funciones, como una pequeña lima

La salud de las uñas requiere una técnica específica. Un estudio de la revista Physical Biology analiza la tendencia de decorar las uñas con químicos, práctica que daña su estructura a largo plazo. Los autores del informe sugieren: “A la vista de los resultados, nuestra sugerencia a los fanáticos de la belleza de las uñas es que opten por dejar bordes rectos o parabólicos cuando las recortan; de lo contrario, se puede amplificar el desequilibrio de las tensiones y derivar en enfermedades graves”. Los expertos insisten en usar alicates para prevenir deformaciones, ya que el desequilibrio entre la tensión de crecimiento y la tensión adhesiva provoca tensiones residuales perjudiciales para la anatomía de los dedos.

La historia del cortaúñas

Aunque el cuidado de las uñas se remonta a miles de años —donde se usaban desde cuchillos hasta primitivas limas en el antiguo Egipto—, el cortaúñas tal como lo conocemos hoy es una genialidad del diseño industrial del siglo XIX. La primera patente formal de un dispositivo para recortar uñas fue registrada en los Estados Unidos en 1875 por Valentine Fogerty, un invento que consistía en una especie de lima circular mecánica.

La primera patente formal de un dispositivo para recortar uñas fue registrada en los Estados Unidos en 1875 por Valentine Fogerty (Fuente: Pixabay)

Sin embargo, el gran salto hacia el diseño moderno de palanca y doble pinza llegó a finales de esa misma década, en 1881, gracias a John H. Hollman, y fue perfeccionado años más tarde por marcas icónicas como Gem. Esta sencilla herramienta revolucionó la higiene personal al transformar una tarea que antes era lenta, incómoda y potencialmente peligrosa en un hábito doméstico rápido, seguro y accesible para todo el mundo.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA