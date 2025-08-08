Qué significa llevar las uñas siempre pintadas, según la psicología

Para muchas personas, tener las uñas bien pintadas y con diferentes estilos de manicura es un básico de su arreglo personal; pero, ¿qué dicen los expertos en psicología respecto a este rasgo? Mantener las uñas pintadas no es solo una cuestión de estética, también puede representar un pequeño ritual capaz de decir mucho sobre su estado emocional.

Según un estudio compartido por Psychology Today, muchas intervenciones efectivas contra la depresión comienzan con el restablecimiento de rutinas básicas de cuidado. En este contexto, pintarse las uñas puede adquirir un nuevo significado. No se trata solo de seguir una moda, sino de una acción con carga simbólica en busca del bienestar emocional.

El color elegido para las uñas también revela mucha información (Foto: Freepik)

Para muchas personas también podría ser una manera de reafirmarse frente al malestar. Dedicarse tiempo a embellecerse es un acto de autocompasión: una manera de recordarse que uno importa, sostuvo Jennifer Gerlach, trabajadora social clínica.

Investigaciones documentaron cómo la salud mental puede verse reflejada en la higiene personal. En contextos de depresión, por ejemplo, tareas como ducharse, peinarse o incluso recortarse las uñas pueden parecer imposibles.

Por otro lado, un análisis de la inteligencia artificial señala que tener siempre las uñas pintadas puede reflejar expresión personal o necesidad de control. También puede estar ligado al perfeccionismo o a normas sociales. Su significado depende del contexto emocional y la personalidad individual.

Las emociones también se transmiten en el cuerpo (imagen ilustrativa) (Foto: FreeP¡CK)

El significado del tono de las uñas, según la psicología del color

El color que se elige al pintarse las uñas también juega un papel importante. De hecho, la psicología del color señala que los tonos elegidos (en ropa, habitaciones e incluso uñas) reflejan emociones y personalidad.

Según Liberation Nails, cada color tiene un significado simbólico: