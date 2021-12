Lady Di: cómo era el vestido de novia “de emergencia” que la princesa nunca llegó a usar

La princesa Diana se convirtió en un referente de época con su espectacular vestido de novia, que fue copiado hasta el cansancio durante los siguientes años tras su boda. Pero lo que no todo el mundo sabe es que, en medio de los preparativos de su casamiento, el diseñador había confeccionado un segundo traje nupcial del que ni siquiera la futura esposa del príncipe Carlos tenía conocimiento.

Desde que se anunció el compromiso entre el príncipe de Gales y Lady Di, el atuendo de la novia se convirtió en uno de los mayores motivos de expectativa de la celebración del casamiento: tanto el pueblo británico como el mundo querían ver cómo luciría la futura reina del Gran Bretaña en ese momento.

El segundo vestido de boda, el suplente, era mucho más sencillo que el original Archivo

El encargado de diseñar el icónico vestido de novia de la princesa fue David Emmanuel que, junto con su esposa, crearon un segundo traje por precaución debido a que tenían miedo de que el diseño original pudiera filtrarse a la prensa de alguna manera. Así lo explicó en el documental de ITV, Invitation to a Royal Wedding: “Queríamos estar seguros de que el vestido fuera una sorpresa. Queríamos asegurarnos de que tuviéramos algo allí para nuestra propia tranquilidad”.

Al no saber nada sobre este segundo vestido, Diana era la única que estaba tranquila: “Ella no estaba en pánico. Pero nosotros estábamos realmente preocupados por todas las cosas que podrían salir mal. Habíamos tomado sales aromáticas, tabletas de glucosa y no parábamos de hacernos ciertas preguntas: ¿Qué pasa si Diana se siente débil? ¿Y si se desmaya? ¿Y si se derrama algo en la falda? Todo inconveniente posible debía estar cubierto”.

Debido a que finalmente no pasó nada de lo imaginado, nunca sabremos cómo era este segundo vestido. Aunque lo que sí se sabe es que fue confeccionado con la misma tela color marfil, que tenía volados en el cuello y que era mucho más sencillo que el que la princesa usó el día de su boda.