El importante regalo de la corona que Kate Middleton recibió de la reina

Kate Middleton, duquesa de Cambridge, organizó el tradicional concierto de villancicos en la abadía de Westminster el miércoles pasado y se la vio lucir un par de aros de zafiro y diamantes. ¿Qué llamó la atención? Que esas joyas son de la reina Isabel.

Los aros que usó Kate Middleton para el concierto navideño organizado por ella

En conversación con el periódico británico The Sun, la experta en realeza Daniela Elser destacó que esta es la segunda vez que Kate lleva joyas que le pertenecen a Isabel II. También aseguró que cree que los pendientes le fueron prestados de forma permanente, es decir, regalados.

Sin embargo, en comparación, señaló la especialista, a Meghan Markle la reina solo le supo prestar la tiara de su boda, “lo que significa que considera que Kate es más confiable”. Y agregó: “Si bien la exactriz podría poseer piezas que pertenecieron a Diana, la princesa de Gales, vestirse con alhajas del tesoro real fue un beneficio que nunca disfrutó”.

El capricho de la tiara

De hecho, la reina se enojó con Meghan Markle después de que ésta se encaprichara en usar una tiara para para su casamiento, joya que no estaba disponible para ser prestada. Así lo contó Andrew Morton, autor de Meghan: A Hollywood Princess en uno de los capítulos agregados al libro este año cuando se relanzó al mercado.

Meghan con la tiaria con la que tuvo que conformarse después del enojo de la reina AP

Según Morton, la duquesa de Sussex se ganó el enojo y el reto de la reina por el asunto de la tiara. Isabel le dijo a Harry para terminar con el asunto: “Ella recibe la tiara que le he dado y listo”. De acuerdo con Morton, el príncipe Harry montó un escándalo cuando Meghan no pudo salirse con la suya.

“Se dice que Angela Kelly, que es la guardiana de las joyas de la reina, informó al iracundo príncipe que debían cumplirse ciertos protocolos de seguridad para poder acceder a la pieza invaluable que deseaba Meghan”, cuenta Morton en el libro.

El príncipe Harry no aceptó un “no” como respuesta y le dijo a cualquiera que pudiera escucharlo: “Lo que Meghan quiere, lo consigue”. La frase no le hizo ningún favor debido a que la duquesa tuvo que conformarse con la tiara ofrecida por la reina y no con la que ella quería.