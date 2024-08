Las aerolíneas que pierden más valijas: la performance de Aerolíneas Argentinas, mejor que muchas competidoras

Escuchar

Cansado de que las aerolíneas pierdan su equipaje y no le den respuestas, un viajero frecuente proveniente de Nueva Zelanda creó una web en la que ofrece estadísticas recopiladas de otros usuarios en redes sociales y de distintos sitios relacionados con el mundo de la aviación para informar sobre lo que sucede con la pérdida de equipaje a nivel internacional.

De esta forma, Luggage Losers elaboró un ranking en el que se incluye a 100 aerolíneas del mundo y se las clasifica en base a qué probabilidades existen de que pierdan las pertenencias de los viajeros.

Para sorpresa de muchos, aerolíneas mundialmente premiadas y reconocidas como Emirates, Lufthansa y Qatar Airways quedaron bastante arriba en la lista, lo que indicó que su servicio no es tan bueno como ofrecen. En el caso de Aerolíneas Argentinas, según el sitio, las posibilidades de que pierda las valijas de un pasajero son de 1 en 167, lo que la posicionó en el puesto 40°, por encima de LATAM, Emirates e incluso Singapore Airlines , que fue elegida como la mejor aerolínea del mundo en los Skytrax World Airline Awards 2023.

Muchas veces las valijas se pierden o son enviadas a otro destino. Freepik

El sitio web -creado por el empresario Pieter Levels luego de que Vueling perdiera la valija de su novia- se actualiza automáticamente todo el tiempo, lo que permite tener en cuenta estos datos para elegir en qué aerolíneas viajar. Además, el joven aseguró que su objetivo no es solo exponer los errores de las empresas sino que estas puedan mejorar la calidad del servicio que le brindan a los pasajeros.

“Me di cuenta de que nadie recopila datos sobre la cantidad de equipaje que pierden las aerolíneas cada día para evitar las peores. Esto me ayuda (y espero que a usted también) a reservar con aerolíneas que se esfuerzan por no perder el equipaje o devolverlo rápidamente a sus clientes. Y recompensa a las grandes aerolíneas por no perder nuestro equipaje”, escribió Levels en la sección de preguntas frecuentes del sitio web.

El sitio también tiene en cuenta otros aspectos para armar la lista, incluido el tamaño de la flota de las aerolíneas y las diferencias en el tamaño de los aeropuertos.

Según los datos de la Sociedad Internacional de Telecomunicaciones Aeronáuticas (SITA), en 2022 se perdieron 26 millones de valijas, de las cuales un 80% finalmente llegó tarde a su destino y el resto nunca pudo ser recuperado.

Las 10 aerolíneas que más pierden equipaje

Ethiopian Airlines

Iberia

British Airways

WestJet Airlines

Aer Lingus

Virgin Atlantic

IndiGo

Air India

ITA Airways

Vueling

LA NACION

