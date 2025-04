Pésaj en clave gourmet: platos típicos y reinterpretaciones para celebrar las Pascuas Judías

1. Pésaj en Mishiguene

En Mishiguene, el chef Tomás Kalika ideó una selección de platos exclusiva para Pésaj en formato take away. Un homenaje a la gastronomía judía, con propuestas saladas y dulces para compartir en casa con familia y amigos. Entre las opciones se encuentran sopa de kneidalaj al vacío, pickles, gehakte lever, guefilte fish, arenque a la crema y lox de trucha.

“Pésaj es una de las festividades más significativas del judaísmo. Durante esta época, la comunidad judía se abstiene de ingerir alimentos con levadura y participa en rituales como el Séder, donde se comparte una cena con alimentos simbólicos que representan la historia del Éxodo”, explican desde el equipo. Por eso, Kalika busca conmemorar esta festividad evocando los sabores de la cocina familiar a través de recetas transmitidas de generación en generación.

Mishiguene. Tomás Kalika y opciones para Pascuas Judías, Pesaj

Del 12 al 20 de abril, en sus espacios Rotisería Mishiguene, Café Mishiguene y Obrador Mishiguene, habrá un menú especial que incluye hummus clásico y de remolacha, ensalada fatoush, babaganoush, labne, tzatziki de manzanas y tabule (todos disponibles en porciones de 100, 200 y 500 g), junto con falafel y kippe frit (seis unidades).

También estarán presentes clásicos como el pastrón (en porciones de 300 y 500 g), kippe frito de trigo y carne, musaca de matzá con carne y bechamel de tahina, niños envueltos, farfalaj de matzá, pollo ahumado ras al hanout, arroz con almendras y cabello de ángel, lentejas con pasas de uva y hierbas, y un gratín de papas a la tahina.

Mishiguene. Tomás Kalika y opciones para Pascuas Judías, Pesaj

Además, se ofrecerán cajas de matzá en diferentes tamaños, harina de matzá, salsa jrein, mostaza antigua y jaroset de manzanas (100 y 200 g). Para acompañar, habrá una selección de vinos kosher para kiddush, asegurando el maridaje adecuado para cada comida.

Entre los postres se destacan la matzá bañada en chocolate y frutos secos, leicaj con harina de matzá y almíbar de dátiles, mousse de maracuyá y de chocolate, y una versión de matzá con chocolate blanco, pimienta rosa y pétalos de rosa. También habrá dátiles rellenos con pasta de almendras y frutillas.

Altenativas dulces para elaboradas con harina de matzá Mishiguene

Para quienes busquen opciones para compartir, se ofrecerán tres combos diseñados para grupos de cuatro personas: dos con alternativas saladas, dulces y bebida, y uno de estilo mezze, es decir, con platos pequeños tipo entrada. Disponibles en Palermo (Cerviño 4417 y Cabello 3181) y en la Rotisería de Belgrano (Arcos 1521).

2. El pastrón de La Crespo

Un clásico de la cocina de Europa Oriental. En La Crespo —ubicado en Thames y Vera— ofrecen varias opciones para Pésaj, con recetas tradicionales elaboradas artesanalmente. Entre ellas: guefilte fish (horneado y hervido), pescados ahumados, kneidalaj, latkes, y su emblemático pastrón en pieza entera (1 kg, $79.990).

La Crespo y sus opciones para Pascuas Judías 2025 La Crespo

También proponen:

Tabla Pastrami: 300 g de pastrami con cebollitas caramelizadas, minipletzalej y papas horneadas ($38.650)

y papas horneadas ($38.650) Tabla Guefilte: con jrein casero y pepinillos ($25.490)

casero y pepinillos ($25.490) Tabla Especial: salmón ahumado, trucha ahumada, ensalada de arenque y boquerones ($84.990)

Kneidalaj: 3 unidades servidas en caldo de pollo y vegetales ($13.990)

Moisha. Propuesta de Pascuas judías. Pesaj Moisha

3. Cocina familiar en Moisha

Una manera sencilla y sabrosa de celebrar en casa. En Moisha prepararon distintos platos para pedir con reserva previa y llevar. Ofrecen su tradicional pastrón ($45.999), porción de pastrón al malbec ($19.000), guefilte fish por 500 g, y hummus con pita chips de matzá ($14.000).

Moisha. Propuesta de Pascuas judías. Pesaj Moisha

“Para mantener vivas las costumbres familiares”, también suman kippe de matzá (12 unidades) y el tradicional budín de miel, leicaj de Pésaj ($10.000). Están en Núñez (Manuela Pedraza 2288) y Recoleta (Larrea 1531).

Moisha. Propuesta de Pascuas judías. Pesaj Moisha

4. Pascuas Judías en Narda Comedor

Durante todo abril, Narda Comedor celebra las Pascuas Judías junto al cocinero Guilad Hornestein, quien todos los miércoles preparará platos inspirados en distintas cocinas regionales judías. Una forma de transmitir lo mejor de su cultura

Una celebración a las tradiciones culinarias Narda Comedor

“Mi amor por la cocina judía viene desde que soy muy chica; muchas veces fui la única goy en la mesa. Este año quisimos hacer con Guilad un menú regional para ser más específicos y tener una paleta de sabores más abierta, con distintos tipos de cocción”, cuenta Narda.

Guilad Hornestein, en los miércoles de abril de Narda Comedor. "Esperamos que algunos encuentren sabores de su memoria y otros descubran algo nuevo” Narda Comedor

“Queremos destacar el valor de lo regional con comidas caseras menos conocidas o menos accesibles, que no suelen estar en las cartas de restaurantes. Tal vez el comensal tuvo una abuela que hacía algo de esto y encuentra una referencia emocional. Esperamos que algunos reconozcan sabores de su memoria y otros descubran algo nuevo”.

El miércoles 16 se servirán platos típicos de Pésaj, y el 23 de abril el menú estará inspirado en recetas de Persia. En Sucre 664, Belgrano.

El banquete en Narda Comedor Narda Comedor

5. Maná, cocina de tradición

“En Pésaj, la tradición y el buen sabor se sirven en la misma mesa. Desde hace más de 30 años honramos esas recetas que nos enseñaron las bobes, preparándolas con el mismo amor y dedicación de siempre”, explican desde Maná.

Los platos de las bobes en Maná Maná

Ofrecen una selección de platos calientes con guefilte fish, latkes de papa, arenque marinado, kibbes y kneidalaj, además de propuestas dulces como leicaj de miel y macarundlaj.

Mesa dulce Maná

Durante estas fiestas, Maná no tomará pedidos ni hará delivery ni take away. Se atenderá únicamente por orden de llegada en su local de José Hernández 2537, Belgrano.

