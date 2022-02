Sin dudas, una de las mayores virtudes de las redes sociales es el ingenio que despliegan los usuarios cuando se unen y sacan a relucir sus capacidades creativas para ponerle humor a las situaciones más cotidianas. Un buen ejemplo de esto ocurrió en los últimos días, cuando una chica publicó una foto suya con los ojos cerrados y pidió: “Alguien que sepa editar fotos y me abra los ojos, gracias”.

El pedido de Lorena Ruiz, cuyo nombre de usuario es Mercurio, fue tomado por los tuiteros como una invitación al chiste. Y no tardaron en reaccionar con todo tipo de desopilantes respuestas que transformaron una simple publicación en un verdadero hilo viral.

Pidió que le editen una foto y recibió las respuestas más desopilantes (Foto: Twitter)

Algunos se tomaron muy a pecho la tarea y acudieron a los programas de edición de imágenes para presentar un trabajo digno de revista. Pero otros le dieron ese toque humorístico e irónico que caracteriza a la red social Twitter. “Amiga, date cuenta”, escribió un usuario en los ojos de Lorena. Parece que se tomó la consigna de abrir los ojos en un sentido bastante particular.

Las desopilantes respuestas a una usuaria que pidió que la ayuden a editar una foto (Twitter)

En la misma sintonía, otro tuitero agregó en la imagen a un joven de perfil que exclama: “¿Te habla o solo te responde?”, una pregunta típica en estos tiempos de romances de chat.

Las desopilantes respuestas a una usuaria que pidió que la ayuden a editar una foto (Twitter)

“Con los ajos abiertos, una con sonrisa y te moví el sol”, le dijo otro tuitero que se tomó el trabajo de editar la foto de Lorena como un verdadero profesional en la materia. El resultado habla por sí mismo.

Las desopilantes respuestas a una usuaria que pidió que la ayuden a editar una foto (Foto: Instagram)

Ante el aluvión de comentarios graciosos, un usuario publicó un meme de un mono de traje que dice, pipa en mano: “Laura, cancela todas mis citas, voy a leer los comentarios”. El remate lo hizo otra tuitera, que casualmente se llama Laura, y respondió: “Ok, canceladas”. La velocidad es otra de las grandes virtudes de los tuiteros.

Las desopilantes respuestas a una usuaria que pidió que la ayuden a editar una foto (Foto: Instagram)

Otro usuario fue aun más lejos y cambió la cara de Lorena por la del actor británico Malcolm McDowell en su papel de Alex DeLarge en La naranja mecánica, el clásico film del director Stanley Kubrick, de 1971. “Para esto pago internet”, comentó un usuario. “Twitter es la mejor red social de todas”, opinó otro.

Las desopilantes respuestas a una usuaria que pidió que la ayuden a editar una foto (Foto: Twitter)

Con esa misma inspiración, un usuario agregó a uno de los personajes de la película de Netflix Bird Box: a ciegas, que protagoniza Sandra Bullock. Abajo de la respuesta, otro tuitero que no pudo evitar la carcajada explicó la situación que le tocó vivir cuando se cruzó con el tuit en plena reunión laboral: “Estaba en una reunión de mi empresa, escupí el café y el jefe me hizo proyectar lo que estaba viendo en la pantalla de la empresa, para que todos nos riéramos como castigo por no poner atención. Ahora todos nos reímos juntos”, aseguró.

Las desopilantes respuestas a una usuaria que pidió que la ayuden a editar una foto (Foto: Twitter)

También abriendo los ojos de la manera más graciosa apareció Rick Sánchez, el abuelo de Morty Smith, los personajes animados de la alocada pero no menos exitosa serie de televisión para adultos Rick and Morty, creada originalmente para Adult Swim.