Las mejores ideas y tips para armar un menú navideño saludable

Las horas previas a las fiestas de fin de año son motivo de estrés. Desde la decisión de dónde y con quién se pasará la Navidad (o el 31) a quién lleva qué alimento o bebida a la reunión; todo requiere negociaciones varias. Finalizados los debates, muchos sumamos la costumbre de sentarnos a la mesa y comer en abundancia.

Para que la celebración de Navidad o Año nuevo no incluyan preparaciones poco saludables (pero no tengas que sumar más preocupaciones), te propongo algunas ideas y trucos para que tus fiestas no sean sinónimo de mala alimentación.

Las comidas navideñas no necesariamente tienen que ser calóricas shutterstock - Shutterstock

Las picadas

Siempre reitero que el problema no es lo que se ingiere de parrilla, sino todo lo que somos capaces de consumir antes, en el preámbulo de la cena o almuerzo en cuestión.

Para empezar, es clave reducir el consumo de snacks y aderezos industrializados. Te propongo que hagas algunos cambios en tus picadas, por ejemplo usa salsas caseras en lugar de mayonesa ketchup y sustituí harinas (grisines, tostadas, pan o galletitas al agua) por bastoncitos de zanahoria, apio, pepino o morrón asado.

La picada es un tentempié, para atender la cantidad de alimentos que querés comer, podés servirla en versiones individuales y así los comensales tendrán su porción individual de dips y snacks saludables. Ninguno llegará a la cena repleto, tendrá una porción justa y además reducirá el consumo de ultraprocesados ricos en grasas y sodio agregado.

La clave es recordar que es más importante lo que comemos desde fin de año a Navidad que ¡entre Navidad y fin de año! Lo importante es disfrutar y compartir estas fechas con quien gusten sin estrés por calorías, harinas ni excesos.

Zanahorias enteras al horno Gentileza Leonardo Bouzada

Algunas ideas de salsas:

Mayonesa de zanahoria: 2 tazas de zanahoria rallada, 1 limón, ¼ taza leche descremada, ½ cta. curry, ½ taza aceite. Colocá en la licuadora la zanahoria rallada, el jugo de limón y la leche (si hace falta se puede agregar más). Agregá los condimentos y, sin parar de pulsar, el aceite en forma de hilo. Emulsioná y reservá.

Mousse de albahaca y ciboulette: 1 pote de queso de untar descremado, 1 taza de albahaca, ciboulette a gusto. Procesar las hojas de albahaca con el agua fría. Mezclar con el queso descremado, salpimentar y llevar a la heladera 4 horas.

Baba ganoush: Es la versión ligera del hummus hecho con berenjenas. Es una opción árabe más liviana y menos calórica que le da un toque diferente a la mesa. ¡Y es una excelente opción vegana! 4 berenjenas medianas 2 dientes de ajo 2 cucharadas de tahíní 3 cucharadas de zumo de limón Aceite de oliva virgen Pimentón picante (puede ser dulce) Pimienta y sal.

Cortar las berenjenas por la mitad a lo largo y colocarlas en una fuente con la piel hacia arriba. Llevar al horno 30 a 45 minutos, hasta que estén bien asadas. Retirarlas, dejar enfriar un poco y sacar toda su pulpa con ayuda de una cuchara.

Mezclar la pulpa de las berenjenas con los dientes de ajo picados, el tahíni y el zumo de limón. Salpimentar y batir con la batidora hasta obtener una pasta. Colocarla en un bol, espolvorear con pimentón picante y un buen chorro de aceite de oliva virgen.

Berenjenas a la plancha son una excelente opción Pixabay

El plato principal

Si en tu hogar la opción es la parrilla, lo primero será optar por cortes magros y en el caso del pollo, prepararlo sin piel.

Te dejo algunas ideas de complementos: Ensaladas multicolores (zanahoria rallada, lechuga, remolacha, tomate, palmitos, rúcula). Si se animan a mezclar frutas, les recomiendo una preparación con lechuga, manzana, nueces, cebolla morada y una salsa sobre la base de miel.

*Por Lorena Balerio

El País (Uruguay)

