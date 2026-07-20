Carlos Gutiérrez, veterinario: “Los gatos de color blanco y negro se agobian con más facilidad”

El color en el pelaje de los gatos puede variar con diferentes patrones y generalmente es una combinación entre el negro, gris, blanco y marrón. Según Carlos Gutiérrez, veterinario español con un máster en Etología Clínica y Bienestar Animal por la Universidad de Zaragoza, el tono de estos animales puede incidir en el estado de ánimo. “Los de color blanco y negro se agobian con más facilidad”, dijo.

De acuerdo a esta afirmación, los felinos con esta variación cromática tienden a ser más susceptibles a absorber lo que sucede en el entorno y, por ende, se estresan con mayor facilidad. Esto se debe a que son más esquivos, controladores y sensibles a las dinámicas de tensión dentro de los hogares.

El comportamiento de los gatos blancos y negros está siempre relacionado con su entorno y la relación con su tutor (Fuente: Pexels)

“Los gatos blanco y negro, también conocidos como gatos vaca, suelen tener carácter un poco complicado, según algunos estudios. De todos modos, cada caso es distinto y el comportamiento del gato está siempre relacionado con su entorno y la relación con su tutor. Pero en líneas generales, este tipo de gatos pueden ser algo esquivos; se pueden agobiar con bastante facilidad”, señaló el veterinario mediante su canal de YouTube Mascotas y Familias Felices.

La base de esta afirmación reside en un estudio de la Universidad de California en Davis que se publicó en la revista Anthrozoös. En ella se analizaron las respuestas de 1274 dueños de gatos para averiguar si existía alguna relación entre determinadas conductas y el pelaje.

Los resultados mostraron diferencias en la percepción que tenían los cuidadores sobre algunos tipos de gatos. Los ejemplares carey, calicó o tricolores fueron descritos con más frecuencia como animales que reaccionaban de forma intensa durante las interacciones con humanos, especialmente cuando eran manipulados o acariciados.

La comunidad científica mantiene cautela al respecto de los gatos blancos y negros y atribuye estos rasgos de comportamiento a una percepción humana (Fuente: Pexels)

Los gatos con patrones carey, blanco y negro y gris y blanco tendían a recibir puntuaciones más altas en determinadas respuestas consideradas negativas durante el manejo cotidiano. Sin embargo, los autores insistieron en que estas asociaciones eran modestas y no permitían predecir con fiabilidad absoluta la personalidad de un individuo concreto.

Carlos Gutiérrez, veterinario: “Los gatos de color blanco y negro se agobian con más facilidad”

Pese a la confirmación del experto, la comunidad científica mantiene cautela al respecto y atribuye estos rasgos de comportamiento a una percepción humana. De esta manera, el color de su pelaje sería indiferente a la psicología felina y a su modo de interactuar con el entorno.

Los gatos son una de las especies más arraigadas a las creencias esotéricas, en especial los que son completamente negros. Esa concepción sigue en pie en la actualidad en muchas culturas, al igual que otros señalamientos respecto a qué raza es mejor según la combinación de colores de su pelaje.