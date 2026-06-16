Las tres plantas que resisten el frío y llenan de color el jardín en invierno

Con la llegada del invierno, muchas plantas enfrentan dificultades para soportar las bajas temperaturas y los cambios propios de la temporada. Sin embargo, existen algunas especies que, lejos de verse afectadas por el frío, encuentran en esta época el momento ideal para destacarse. Para quienes desean mantener el jardín lleno de vida, color y atractivo durante los meses más fríos del año, hay tres opciones que se convierten en verdaderas aliadas y garantizan un espacio verde vistoso incluso cuando el termómetro desciende.

Se trata de alternativas que se destacan por su resistencia a las bajas temperaturas, su capacidad para mantener el follaje en buen estado y, en algunos casos, por ofrecer flores llamativas cuando gran parte del jardín pierde color. Gracias a estas características, son una excelente elección para quienes buscan espacios verdes atractivos durante toda la temporada invernal. A continuación, las tres plantas que mejor se adaptan al frío:

Lavanda

Resistente al frío y con un aroma inconfundible, la lavanda se mantiene atractiva durante todo el año Flower_Garden - Shutterstock

Además de destacarse por sus delicadas flores violetas y su característico perfume, la lavanda es una planta muy resistente a las bajas temperaturas. Su capacidad para mantenerse en buen estado durante el invierno la convierte en una excelente opción para quienes buscan un jardín atractivo, colorido y de fácil cuidado a lo largo de todo el año.

Pensamiento

Es una de las flores que mejor tolera las bajas temperaturas sin perder su belleza (Foto: Freepik)

El pensamiento es una de las especies más populares para decorar jardines y balcones durante los meses fríos. Gracias a su gran tolerancia al frío y a la amplia variedad de colores que ofrece, aporta vida y alegría cuando muchas otras plantas reducen su floración o pierden protagonismo.

Acebo

Sus hojas brillantes y frutos rojos aportan un toque de color incluso en invierno (Foto: Unsplash)

Considerado un clásico de los jardines invernales, el acebo sobresale por sus hojas verdes y brillantes, que contrastan con sus llamativos frutos rojos. Además de su valor ornamental, es una planta resistente a las heladas y de bajo mantenimiento, ideal para sumar color y personalidad al jardín incluso en los días más grises del invierno.