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La planta que se recomienda para perfumar los ambientes

Es una aliada natural para mejorar la atmósfera del hogar, además de ser muy usada en la gastronomía

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Venerada como una planta que promueve la abundancia, conviene colocar una maceta de romero en la entrada principal de casa o en alguna ventana
Venerada como una planta que promueve la abundancia, conviene colocar una maceta de romero en la entrada principal de casa o en alguna ventana

En los últimos años, las plantas dejaron de ocupar un lugar meramente decorativo dentro de las casas. Hoy se las valora también por su impacto en el bienestar cotidiano y en la calidad del ambiente interior. En ese contexto, una hierba clásica de la cocina volvió a ganar protagonismo: el romero.

Lejos de ser solo una hierba aromática para cocinar, esta planta se convirtió en una aliada natural para mejorar la atmósfera del hogar, especialmente cuando se la ubica cerca de las ventanas. Allí, donde el aire circula y la luz entra con más fuerza, el romero libera de forma constante sus aceites esenciales, generando una sensación de frescura suave y persistente, sin necesidad de aerosoles ni fragancias artificiales.

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Además de tener en maceta, el romero se puede planar en tierra y se genera un arbusto para tener siempre a mano
Además de tener en maceta, el romero se puede planar en tierra y se genera un arbusto para tener siempre a manoInes Clusellas/ Revista Jardin

Ventanas: un punto clave dentro de la casa

El lugar elegido no es casual. Las ventanas funcionan como un nexo entre el interior y el exterior, y desde distintas tradiciones se las considera espacios de intercambio energético. En ese marco, el romero aparece asociado a ideas de protección, renovación y equilibrio, valores que muchas personas buscan trasladar a su vida cotidiana a través de pequeños rituales domésticos.

Más allá de las creencias, lo cierto es que su presencia aporta beneficios concretos: perfuma de manera natural, aporta verde a los ambientes y resulta fácil de integrar en cualquier estilo de decoración, desde el más rústico hasta el más contemporáneo.

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Quienes suman esta planta a sus espacios destacan varias razones prácticas:

  • Se adapta bien a interiores luminosos y no exige cuidados complejos.
  • Funciona como un detalle decorativo simple y natural.
  • Su aroma contribuye a generar una sensación de limpieza y bienestar.
  • Tradicionalmente se vincula al romero con la armonía y la energía positiva del hogar.

Cómo conservarlo y aprovecharlo mejor

El romero también es utilizado para aliviar dolores. Foto:iStock
El romero también es utilizado para aliviar dolores. Foto:iStock
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Hay dos formas habituales de incorporar el romero en casa. Una es colocar ramas frescas en un recipiente con agua, ideal para quienes buscan un efecto inmediato. En ese caso, conviene cambiar el agua cada semana para mantener el aroma. La alternativa más duradera es cultivarlo en maceta: requiere buena luz, riego moderado y permite disfrutar de sus propiedades durante todo el año. O plantarlo en tierra y así se generará un arbusto.

Tener cerca una planta de romero es un gesto sencillo, casi imperceptible, que demuestra cómo pequeños cambios pueden transformar la experiencia diaria dentro del hogar.

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