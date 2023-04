Le enseñó a su abuela cómo evitar las estafas virtuales y su respuesta la dejó sin palabras: “Entendió”

escuchar

Muchas veces se escucha decir la frase “ojalá los abuelos sean eternos”. Ese es sin dudas uno de los deseos más profundos de algunos nietos. Quienes aún tienen la suerte de tenerlos cerca disfrutan de ir a comer a su casa, tomar mates con ellos y ponerlos al día de lo que acontece en su vida. Pero así también, una de las cosas más importantes es advertirles durante estos encuentros es también advertirles sobre las estafas virtuales, algo que, lamentablemente, es más común de lo que quisieran. Precisamente, una joven compartió lo que le enseñó a la suya para evitar estas situaciones, y la respuesta que recibió la sorprendió por completo.

Las redes sociales y los avances tecnológicos dieron herramientas para, entre otras cosas, establecer una comunicación más fluida e instantánea, algo impensado varios años atrás. Sin embargo, esto también generó un desafío muy grande, especialmente para los adultos mayores. Si bien algunos eligieron no usar computadoras o teléfono celular, otros optaron por tener WhatsApp y estar más comunicados.

Varios abuelos optaron por aprender a usar el teléfono celular para estar más comunicados Pexeles

Pero, hay una cuestión en el medio que genera gran preocupación: las estafas virtuales. “Hola abuela, soy tu nieto”; “Hola mamá, soy tu hija”, suelen ser frases que se escuchan y muchos, ante el miedo de que su familiar esté en peligro, hacen lo que les dicen, como por ejemplo entregar una suma de dinero.

Ante estos delitos, los nietos les enseñaron a sus abuelos las medidas de precaución para evitar ser víctimas de estas situaciones y estar lo mejor preparado posibles para que, si reciben un llamado o un mensaje, sepan cómo manejarse.

Precisamente, la usuaria de Twitter @Brii_barragan puso un método en práctica. “Le dije a mi abuela que no responda si la llaman haciéndose pasar por sus nietos porque la podían estafar”, explicó en una publicación. “Hoy cambié de número y le mandé un WhatsApp para que agende mi número nuevo y me bloqueó”, agregó, y adjuntó una captura de pantalla.

Una usuaria de Twitter le enseñó a su abuela cómo evitar estafas y ella la sorprendió con su respuesta Twitter @Brii_barragan

Efectivamente, la joven le mandó un mensaje a su abuela diciéndole: “Abu soy Abri”. Ella lo recibió y lo leyó, puesto que se pudo ver el tilde azul. Pero, como el número que tenía de su nieta era otro, decidió bloquearla por temor a que no fuera ella. “Me quedo tranquila que entendió lo de las estafas, al menos”, expresó la tuitera en el mensaje que rápidamente se volvió viral.

Como suele ocurrir en estos casos, la publicación se llenó de comentarios al respecto. “Re tierna, fan de tu abuela”; “Entendió todo la abu” y “Una genia”, fueron algunas de las respuestas. A su vez, una usuaria comentó sorprendida: “¿Sus abuelas usan WhatsApp?”.

Asimismo, otras cuentas compartieron los métodos que implementaron: “Yo que le dije a mi abuela que solo me atienda si la llamo al celular desde el número registrado y después cuando no me atiende igual la llamo a la casa”. Incluso, hasta dieron algunas sugerencias para verificar la identidad: “Pongan una palabra random de contraseña para indicarles que son ustedes realmente”.

LA NACION