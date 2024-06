Qué se debe hacer para que los perros no ataquen a persona ni a animales, según un estudio de Harvard

Escuchar

La relación perro-humano es una de las más destacadas, de acuerdo al gran vínculo que se genera con la mascota, que es catalogada como “el mejor amigo del hombre”. Pero, a pesar de esta caracterización, es motivo de estudio la reacción de estos animales con un tercero o un par, sobre todo cuando puede ser causa de un conflicto. En este marco, desde Harvard revelaron la importancia de una sociabilización para evitar estas actitudes.

Algunas de las cuestiones más relevantes que atraviesan a la sociedad son motivo de estudio e investigación para la prestigiosa institución educativa Harvard. Es la relación de los perros con sus pares y con los humanos un nuevo foco de interés por parte de un equipo de biólogos, que llevó a investigadores de la Universidad de Australia Occidental, la Escuela de Salud Pública TH Chan de Harvard y el Centro WALTHAM para Nutrición de Mascotas a encuestar a 2.700 hombres y mujeres de Australia y ciudades estadounidenses como San Diego, Portland, y Nashville.

Un estudio reveló la importancia de la sociabilización entre los animales (Foto Pexels)

Los resultados se direccionaron a la gran opción de sociabilización que se encuentra al momento que se realiza un paseo diario con la mascota. En primer lugar, es un puntapié para que el humano pueda conocer a quienes viven en la zona y compartir un momento con su perro. “Para los dueños de mascotas, esto también se traduce en nuevas fuentes de apoyo social, tanto de naturaleza práctica como emocional”, indicó Dra. Lisa Wood, profesora asociada de la Universidad de Australia Occidental.

“Alrededor del 40% de los dueños de animales informaron haber recibido uno o más tipos de apoyo social (es decir, emocional, informativo, de evaluación, instrumental) a través de personas que conocieron gracias a su mascota”, se indica en el resultado de las encuestas.

La sociabilización temprana en los perros es fundamental para evitar diversas reacciones (Foto Pexels)

En segundo lugar, las conclusiones de este estudio arrojaron la importancia de una socialización temprana para el perro, siendo que es de vital importancia que desde cachorros interactúen con el entorno, dado que eso es un estímulo para evitar reacciones agresivas ante la presencia de otras personas.

Asimismo, esta sociabilización es un importante aspecto para desarrollar la obediencia en el animal, ya que aprenden a acatar órdenes desde pequeños, lo que también se traduce como construir un vínculo de respeto entre ambas partes.

¿Los perros huelen la maldad?

Con respecto a los animales giran diversos mitos. Uno de ellos indica que los canes tienen la habilidad de “oler la maldad”, ya que en ocasiones suelen tener reacciones ante ciertas personas. En este contexto, Akiko Takoaka, especialista en cognición y conducta animal, y miembro del Departamento de Psicología de la Universidad Rissho, realizó un examen para explicar la verdad detrás de esta teoría.

La prueba consistió en exponer a un grupo de perros ante voluntarios, quienes le indicaban alimentarse. Algunos señalaban recipientes con comida y otros vacíos. De esta forma, se comprobó que los animales tenían memoria de aquellos que “los engañaban”.

Los perros pueden olor "la maldad" a través de la confianza (Foto Pexels)

“Estos resultados sugieren que no solo los perros son muy hábiles para comprender los gestos de señalización humanos, sino que también hacen inferencias sobre la confiabilidad de un humano que presenta señales y, en consecuencia, modifican su comportamiento de manera flexible dependiendo de la inferencia”, se concluyó. Y agregó: “Los perros no solo pueden tomar la perspectiva espacial de los humanos, sino que también pueden distinguir entre humanos confiables y no confiables, e inferir relaciones que los hacen seguir o ignorar sus directivas”.

LA NACION