Estacionó en el cementerio, activó el radar de su auto y lo que vio en la pantalla lo dejó helado: “Están de paso”

¿Hay vida más allá de la muerte? ¿Existen las entidades abstractas? La incertidumbre sobre el más allá acecha a la humanidad desde mucho tiempo atrás y los usuarios suelen compartir a través de las redes sociales sus propias experiencias de sucesos paranormales. Entre los escépticos y los fanáticos de este tipo de historias, continúa la duda de qué se tratará realmente. En las últimas horas, una cuenta de Twitter compartió un video de un conductor en un cementerio, que activó el radar del auto y apareció una inesperada imagen: “Están de paso”.

“Radar de un auto cerca de un cementerio”, escribió el usuario de Twitter @ConspiracionESP, que utiliza su perfil para compartir experiencias paranormales en la red social. En el video, se observó a un hombre que estacionó el auto en las inmediaciones de las lápidas. Al activar el radar de su auto, el dispositivo detectó figuras de personas alrededor del vehículo. Acto seguido, el autor del clip filmó a través de las ventanas, donde no apareció nadie.

El video mostró la detección de personas en el radar

El usuario compartió una experiencia similar en 2021, en la que otro auto estacionó en un cementerio y el radar le indicó que una persona se encontraba frente a él, pero tampoco se encontraba nadie cerca. La publicación superó el millón de reproducciones y desató un debate en Twitter, entre los escépticos a creer en las experiencias paranormales y aquellos que insisten en que hay vida después de la muerte.

En 2021, el usuario compartió una experiencia similar

“Debe ser que existe una interferencia entre mundos paralelos, debido al nivel de energía que tenemos, no logramos comunicarnos o vernos. La vida se expresa de diferentes maneras”, apuntó @DAVID1MOREN. La usuaria @claudia05381245 destacó: “Donde pongo el grabador de voz de mi celular, en donde esté, hay espíritus hablando. En el cementerio están de paso, no vive nadie”.

Del otro lado, se posicionaron los escépticos que buscaron explicaciones fuera de las experiencias paranormales. “Lo único que quedó demostrado es que su radar no funciona”, comentó uno. “Está lleno de lápidas, es normal que confunda al radar. Si confunde trenes con camionetas, no me sorprende que lo haga con un montón de piedras que sobresalen con gente de pie o en bici”, sentenció otro.

La experiencia paranormal de Jimena Barón: “Creer o reventar”

La semana pasada, Jimena Barón compartió a través de las redes sociales un episodio que catalogó como “una experiencia paranormal”. La actriz se encontraba en la casa de una amiga, sentada en el jardín revisando su celular, cuando de repente se levantó de un sobresalto. La cantante advirtió que sintió una presencia a través de su cuenta de Instagram.

Jimena Barón relató que vivió una experiencia paranormal

“No se ve nada en el video (cámara de seguridad en la casa de mi amiga, que le pedí chequear después), más que mi sobresalto, porque juro que me tocaron la espalda fuerte. De hecho, pensé que era Matías haciéndome una jodita”, relató. Así, Barón pidió la opinión de sus seguidores en la red social y, a través del intercambio de diversas capturas de pantalla, advirtió un detalle en la publicación: “Veo unos dedos en mi hombro y una silueta de un niño atrás”. “Creer o reventar”, cerró la artista, ante el suceso al que no le pudo encontrar explicación.

